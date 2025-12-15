Habilitaron el nuevo salón VIP en el Aeropuerto de Ezeiza para vuelos nacionales.

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, una demanda histórica de los pasajeros con acceso a salones VIP por tarjetas de crédito finalmente encontró respuesta. A diferencia de los vuelos internacionales, donde los espacios exclusivos abundan, los vuelos nacionales no contaban con un salón dedicado. Pero con el aumento constante del tráfico de cabotaje en esa terminal, que en octubre lo posicionó como el segundo más transitado del país solo en vuelos nacionales, esta situación empezó a cambiar.

Recientemente, varios usuarios notaron en la app Visa Airport Companion la aparición de un acceso VIP bajo el nombre My Pod Capsule, un hotel cápsula que ya funciona hace algunos años en la zona de Ezeiza y que ahora ofrece este servicio adicional. Aunque la app indica que es para partidas nacionales, en realidad el espacio está ubicado fuera de la terminal y no tiene restricciones claras, por lo que puede usarse tanto antes como después de vuelos nacionales o internacionales.

El acceso al salón permite disfrutar de un área común con aire acondicionado, WiFi, bebidas frías y calientes, snacks, fiambres, jugos y hasta helados, incluyendo opciones para celíacos. Además, los pasajeros pueden usar la ducha dentro del tiempo del pase, que es de tres horas y puede renovarse. Según explicaron las encargadas, existen dos modalidades: un pase completo de tres horas en la sala principal o uno que combina una hora en la ducha y dos horas en el lobby, pero siempre suman tres horas en total.

Para quienes viajan en grupo, hay un espacio privado para parejas o familias pequeñas, con acceso para hasta tres personas por USD 60, que también incluye la zona gastronómica. El lugar tiene una capacidad limitada aproximada de 18 personas, que varía según la ocupación de las cápsulas y la demanda del salón.

Este servicio es muy valorado por quienes tienen beneficios con tarjetas de crédito y deben esperar en Ezeiza para conectar vuelos, especialmente en horarios nocturnos o madrugadas cuando los mostradores de check-in aún no están abiertos. Algunas aerolíneas frecuentes en estos horarios son Copa, Avianca y Latam, que tienen vuelos de madrugada y generan largas esperas.

El salón VIP de My Pod en Ezeiza es ideal para quienes necesiten esperar antes o después de un vuelo.

Los detalles el hotel cápsula con salón VIP en el Aeropuerto de Ezeiza

Además, el salón cuenta con traslado desde el estacionamiento de larga estadía mediante carritos de golf, lo que facilita el acceso para los pasajeros. También ofrecen la opción de guardar equipaje por tres horas, aunque esto consume un cupo completo y suele ser recomendable sólo si hay disponibilidad sobrante.

Los pods tienen distintas opciones, desde la más económica hasta la TWIN, y los precios son convenientes para estancias superiores a tres horas. Las reservas pueden hacerse directamente por mail, web o WhatsApp, y también están disponibles en Booking.com para alquileres de hasta 24 horas. Los contactos oficiales son: www.mypodcapsule.com, Instagram @mypodcapsuleeze y correo booking@mypodcapsule.com.

Es importante aclarar que el acceso al salón se realiza mediante la lectura del código QR de la app Visa Airport Companion, y próximamente también se podrá usar con MasterCard. No se requiere la tarjeta física, ya que el sistema identifica al usuario por el número de socio contenido en el QR, lo que además brinda mayor seguridad y control sobre el uso del beneficio.

La iniciativa es especialmente útil para quienes llegan o parten desde ciudades cercanas y deben esperar varias horas en Ezeiza, un fenómeno que se agudiza por la saturación de Aeroparque. A pesar de la utilidad, algunos usuarios remarcan que el espacio es chico y no está pensado para grandes cantidades de personas, por lo que no reemplaza un salón VIP tradicional con capacidad para decenas de pasajeros.