Chau a las demoras y largas filas: cambian el check-in y el despacho de valijas en los aeropuertos

Los principales aeropuertos argentinos cambiarán el sistema de check-in para facilitar la experiencia de los pasajeros y evitar demoras. Se trata de un proyecto de modernización en las terminales aéreas de Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Bariloche y Aeroparque Jorge Newbery.

Los detalles sobre la nueva modernización de los principales aeropuertos argentinos

Aeropuertos Argentina y SITA llegaron a un acuerdo para cambiar y agilizar la experiencia de los viajeros en cinco aeropuertos centrales del país. El objetivo es comenzar a implementar quioscos de autoservicio, counters flexibles, sistemas Self Bag Drop (facturación de equipaje automático), y puertas de seguridad de última generación para evitar demoras y facilitar el comienzo de viaje de cada persona.

La modernización se hará en Aeroparque Jorge Newbery, Ezeiza, Córdoba, Mendoza, y Bariloche

Las nuevas comodidades se instalarán en un modelo “curb-to-gate”, es decir, una conexión más fluida desde el cordón de la terminal hasta la puerta de embarque en las cinco terminales que concentran alrededor del 70% del tráfico aéreo nacional.

La decisión no solo modificará la experiencia de los viajeros, sino también facilitará el trabajo de las aerolíneas. Al respecto, George Miley, vicepresidente de SITA para las Américas, señaló: "Con este acuerdo buscamos que la tecnología deje de ser solo un soporte y se transforme en un verdadero aliado operativo". "Nuestra meta es reducir las filas, mejorar la eficiencia del aeropuerto y permitir que las aerolíneas operen más vuelos simultáneamente sin necesidad de ampliar infraestructura", destacó.

Entre los grandes desafíos estará lograr que las personas se vuelquen a utilizar los sistemas de autoservicio para el check-in y el despacho de equipajes. Además de que las aerolíneas se adhieran a incorporar estas soluciones.

La modernización del check-in busca evitar las largas filas y agilizar el embarque de los pasajeros

Según explicaron, los nuevos sistemas implican más flexibilidad operativa de las compañías y la oportunidad de reducir costos asociados al uso de mostradores. La iniciativa tiene como meta final convertir este plan en un modelo replicable en otros aeropuertos durante los próximos años.

Uno por uno, en qué aeropuertos de Argentina cambiará el check-in

La modificación llega en respuesta al último informe de Travelers’ Voice, SITA Passenger IT Insights 2025 que estableció que dos de cada tres pasajeros priorizan la reducción de tiempos de espera en aeropuertos por encima de cualquier otra mejora. Por eso, la modernización se implementará en los siguientes aeropuertos: