El ciclón Ditwah retrasa la frágil recuperación de Sri Lanka y agrava la pobreza

FOTO DE ARCHIVO: Personas rescatan sus pertenencias de una casa inundada a orillas del río Kelani, tras el paso del ciclón Ditwah en Peliyagoda, Sri Lanka

La frágil recuperación económica de Sri Lanka se retrasará, ya que la devastación causada por el ciclón Ditwah en viviendas, carreteras y cultivos vitales empuja a más familias a la pobreza, y las autoridades advierten de que el coste de la reconstrucción podría dispararse hasta los 7.000 millones de dólares.

La peor crisis económica en décadas, que alcanzó su punto álgido en 2022, ya había duplicado la tasa de pobreza de Sri Lanka hasta casi el 25% de sus 22 millones de habitantes. Un rescate de 2.900 millones de dólares del FMI provocó un tímido repunte, con un crecimiento previsto del 4,5% este año, pero los analistas afirman que el crecimiento se ralentizará hasta cerca del 3% en 2026 debido al ciclón.

El ciclón Ditwah, que azotó el país a finales de noviembre, es la catástrofe natural más mortífera desde el tsunami de 2004, causó 635 muertos y afectó a cerca del 10% de la población. Arrasó infraestructuras críticas y cultivos clave como el arroz y el té.

"Ditwah golpeó regiones ya debilitadas por años de tensión económica", dijo Azusa Kubota, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Sri Lanka.

Es probable que la recuperación sea más lenta y costosa en las regiones donde "las inundaciones y la alta vulnerabilidad se solapan", añadió.

GRAN COSTE DE LA RECONSTRUCCIÓN

La reconstrucción podría costar unos 7.000 millones de dólares, según Prabath Chandrakeerthi, comisario general de Servicios Esenciales de Sri Lanka, que instó a los socios multilaterales y a los donantes a intervenir.

El Gobierno ha solicitado 200 millones de dólares en fondos de emergencia al FMI, que está estudiando la petición. Un equipo del FMI visitará el país en enero para realizar una nueva evaluación antes de liberar el sexto tramo del programa original.

Un nuevo análisis del PNUD muestra que el agua del ciclón ha inundado casi el 20% de la superficie terrestre de Sri Lanka y se calcula que 2,3 millones de personas viven en zonas anegadas.

Sri Lanka no puede asumir más deuda para la reconstrucción, advirtió Kubota al pedir a los socios internacionales una financiación asequible para evitar que el "país caiga por el precipicio de la deuda".

Los analistas afirman que reformas como la reestructuración de las empresas estatales deficitarias pueden retrasarse mientras se prioriza la recuperación tras el ciclón.

DAÑOS EN LOS CULTIVOS DE TÉ Y ARROZ

Las industrias de la ropa y el té de Sri Lanka, con un valor de 5000 millones y 1500 millones de dólares respectivamente, y que dan empleo a más de un millón de personas, se tambalean tras el paso del ciclón, y los representantes del sector informaron de una baja asistencia en las fábricas durante dos semanas .

"Debido a las lluvias, las inundaciones y la erosión del suelo, la producción de té descenderá entre 3 y 4 millones de kilos en diciembre", dijo Roshan Rajadurai, portavoz de la Asociación de Plantadores.

El país suele producir 20 millones de kilos de té en diciembre, y entre 200 y 250 millones de kilos al año, que se exportan a países como Irak, Rusia y Turquía.

Miles de cultivadores de arroz acababan de plantar para la temporada principal de cultivo cuando se produjo el ciclón. La ONU calcula que 575.000 hectáreas de arroz han quedado destruidas, de un total de 800.000 hectáreas en todo el país.

Las inundaciones arrasaron los canales de irrigación y llenaron los campos de cieno y escombros, dijo K.K.G. Thilakabandara, presidente de la mayor asociación de cultivadores de arroz de Sri Lanka.

"Los agricultores no tienen fondos para replantar", dijo.

"Las autoridades deben actuar con rapidez y liberar fondos para poder replantar los cultivos. De lo contrario, no hay esperanza de que los agricultores recuperen su cosecha y sus finanzas."

