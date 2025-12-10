Quién es Santiago Giorgini, el chef invitado esta noche en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity tiene hoy su octava gala de última chance, donde nueve participantes tuvieron volver a cocinar para intentar desprenderse del delantal gris para ponerse el blanco; subir al balcón y evitar así la noche de eliminación. Sin embargo, solo uno de ellos puede cumplir ese objetivo: todos los demás se vestirán de negro y estarán en peligro de encender las hornallas más famosas del país por última vez.

Para la prueba de este martes 9 de diciembre, fue convocado como invitado especial Santiago Giorgini, reconocido chef de gran presencia en los medios de televisión, especialmente por ser aquel que desde hace ya varios años integra en plantel de La Peña del Morfi.

¿Quién es Santiago Giorgini?

Santiago Giorgini, chef y conductor de televisión argentino de renombre, nació en Buenos Aires. En lo que respecta a su camino culinario, estudió en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) y luego trabajó en varios restaurantes, siendo los más destacados “Lo de Tere” en Punta del Este; “Cholila” en Puerto Madero y “Boreal” en Buenos Aires. En el año 2000 trabajó en el País Vasco para el restaurante del prestigioso chef Martín Berasategui.

Santiago Giorgini ayudando a Andy Chango junto a Germán Martitegui.

Con respecto a su faceta más mediática, entre el 2000 y 2005 empezó a participar de programas de cocina tanto en televisión como en radio, con dos experiencias más que marcadas: su aparición en varios programas de Utilísima y su presencia en La Peña del Morfi como la persona que deleita, semana a semana, a los invitados del ciclo con platillos de variada dificultad.