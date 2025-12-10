El Ejecutivo nacional envió hoy al Congreso el temario para las sesiones extraordinarias solicitadas por el presidente Javier Milei, que formalmente iniciarán mañana. Los bloques del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) en las Cámaras comenzaron a delinear la hoja de ruta para tener una parte del paquete legislativo aprobado antes del cierre del año.

Esta mañana, entró al Congreso el llamado a sesiones extraordinarias que incluye al Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal, la del "compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria", la reforma laboral, la Reforma del Código Penal y las modificaciones a la ley de Glaciares. Los primeros tres temas están en Diputados, mientras que las restantes ingresarán al Senado. La convocatoria enviada fue desde el 10 al 30 de diciembre.

Según confirmaron fuentes legislativas a El Destape, LLA pretende convocar a las comisiones el lunes y el martes de la semana que viene para tener dictamen y sesionar el miercoles 17 en Diputados. El único proyecto presto a ser tratado en la Cámara baja es el presupuesto 2026 y el anhelo del oficialismo es finalizar el año con el primer cálculo de gastos y recursos de la gestión Milei.

En el caso del Senado, la prioridad para el oficialismo es la reforrma laboral. La intención es llamar a comisiones esta semana y dictaminar, para sesionar la semana que viene y finalizar el año con una media sanción. Los tiempos son cortos. "Por eso el apuro de (la jefa de la bancada de LLA) Patricia Bullrich", comentaron desde la bancada violeta. Desde la semana pasada, la ex ministra de Seguridad Nacional avisó su intención de garantizar un tratamiento express.

"Con suerte, va a tener media sanción el presupuesto en Diputados y media sanción de reforma laboral en Senado. El resto, a febrero o fines de enero", especuló una voz de LLA en el Senado. El bloque oficialista tuvo una reunión esta tarde. Una voz cercana a uno de los senadores que participó le restó mayor trascendencia.

"Veremos mañana, cuando estén los senadores una vez formalmente asumidos. No hay que olvidarse que Victoria (Villarruel, vicepresidenta) no está, ni Javier tampoco", comentaron, en alusión a que los legisladores electos, pese a que hayan jurado, inician su mandato el 10 de diciembre. El Presidente está en Noruega y la titular del Senado recién arribó al país, por lo que la presidencia interina de la Nación estuvo a cargo de Bartolomé Abdala.

Al igual que el bloque de senadores de LLA, su similar de Diputados también tuvo una reunión. En la misma jornada, también los representantes del oficialismo en la Cámara baja recibieron al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenneger, que presentó el informe realizado por el denominado Consejo de Mayo.

"Se habló del consejo de mayo y como se van a presentar las reformas y todo lo que se viene de desregularización en este período y el que viene", comentaron fuentes al tanto de lo conversado en el encuentro de Sturzennneger y el bloque que preside Gabriel Bornoroni.

El oficialismo ya tiene confirmado que ratificará en la presidencia de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y Legislación Penal a Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente. Estos dos grupos de trabajo, junto con Asuntos Constitucionales, tendrían la prioridad para ser puestas en marcha por LLA.

Federico Sturzenegger en la presentación del informe del Consejo de Mayo ante el bloque de diputados de LLA

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tuvo hoy charlas con distintas autoridades de bloques para ordenar el armado de las comisiones y las sesiones que se vienen. El riojano debe decidirse si apelará al sistema D'Hont o recurrirá a un antecedente del Frente de Todos, que en 2022 se quedó con todos los lugares de la comisión de Juicio Político. Si se apela al primer cálculo, LLA y Unión por la Patria tendrían 12 miembros cada uno. Desde Provincias Unidas afirman que le corresponden cuatro por su interbloque, que también integra Encuentro Federal y la Coalición Cívica.