Mario Pergolini estalló contra la organización de los Martín Fierro del Streaming, que el próximo domingo 14 de diciembre tendrá su primera edición. El histórico conductor se mostró en sumo desacuerdo por una política implementada en una de las ternas, la de Mejor Comunidad, ya que no serán los miembros de APTRA quienes elegirán al ganador, sino la gente a través de un voto electrónico... ¡Por el cual hay que pagar!
"Me enteré por Luzu, si no la verdad es que no me enteraba de que dentro de estos estúpidos premios Martín Fierro, que se entregan uno cada 22 minutos y que para mí ya no tiene ningún tipo de valor, tenés que pagar para votar a Mejor Comunidad. Y la verdad que hacer eso es de una ridiculez, es de una bajeza... Si no lo podés organizar porque no tenés la plata, hacelo más chiquito. En mi caso, a mí me chupa un huevo los Martín Fierro, tener uno y todo eso", disparó en vivo en Vorterix.
¿Qué más dijo Pergolini del Martín Fierro?
En esa misma línea, apuntó: "Creo que ya la verdad podríamos habernos ahorrado el del streaming, porque nos está llevando a todos a una competencia estúpida que no necesitábamos y en la cual tampoco hay tantos grandes jugadores. No creo que nos voten, estoy seguro de que no somos una comunidad tan grande como para que alguien haga eso, pero si hay 10 que van a pagar por Vorterix, no lo hagan, no tiene sentido, es muy tonto pagar para decir que somos la comunidad más vista. No lo necesitamos, nosotros somos la comunidad que nos merecemos y que tenemos y que nos gusta tener".
"No paguen, me sumó ahí con lo que ha dicho la gente de Luzu. Nosotros no necesitamos que nos comprueben nada, un premio no nos va a decir quiénes somos ni una comunidad paga nos va a decir algo, porque sino también pondríamos bots y no lo hacemos", concluyó.