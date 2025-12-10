Secta rusa de Bariloche: el Gobierno le respondió a la mujer que dice "no sentirse víctima"

El Gobierno de la Nación respondió la carta de Elena Makarova, una mujer de origen ruso que dio a luz a su hijo en marzo de 2025 en Bariloche en el Hospital Ramón Carrillo. El mismo día del parto, la policía local la detuvo a ella y a su hijo con el argumento de que habían sido víctimas de una secta rusa liderada por Konstantin Rudnev, arrestado en un penal de la ciudad de Rawson con prisión preventiva.

La mujer le escribió al presidente Javier Milei el pasado 10 de noviembre para que intervenga en el caso. Y, a pesar de que en su documento la mujer negó ser víctima de explotación y reducción a la servidumbre, el Poder Ejecutivo sostuvo en su escrito que "no puede intervenir en la causa".

El Gobierno indicó en su respuesta que "no tiene las facultades necesarias" para analizar el caso, ya que el artículo 199 de la Constitución Nacional, impide que representantes del Ejecutivo puedan influir en la conducta de fiscales.

Además, le recomendó a Makarova que reitere su denuncia ante el Consejo de la Magistratura.

En su carta, Makarova dijo "no sentirse víctima" de la secta de Rudnev, por el contrario, acusó a los fiscales de la causa de "inventar argumentos" para detenerla a ella también. La mujer insistió con que en la Argentina fue tratada de forma "injusta". Actualmente, Makarova se encuentra en Rusia y asegura sentirse "feliz" de haber vuelto a su hogar.

Quién es Konstantin Rudnev, el supuesto líder de una secta rusa en Bariloche

Según el abogado Carlos Broitman, defensor de tres mujeres rusas detenidas por estar vinculadas a la presunta secta, Konstantin llegó a la Argentina para participar de un retiro espiritual y sostuvo que si bien él "tiene muchos seguidores", no vino al país "a fundar una religión".

Konstantin Rudnev tiene antecedentes penales en Rusia. Estuvo 11 años preso en Siberia y está en contra de Vladimir Putin. Sobre esto, el letrado argumentó: "No pueden usar eso como argumento automático para condenarlo ahora. Queremos que exhiban pruebas concretas, pero la fiscalía pide esperar y estirar la causa para mantenerlo preso".