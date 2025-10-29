Secta rusa en Bariloche: ya son 21 los acusados por explotación sexual y servidumbre

La fiscalía formalizó este martes la investigación penal contra otras dos mujeres más en la causa contra la secta rusa que operaba en Bariloche y estaba liderada por Konstantin Rudnev, alias "El dios de la estrella Sirio". Tras una audiencia que se desarrolló en la Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche, se determinó que sean 21 los acusados en la investigación por explotación sexual y reducción a la servidumbre

En la audiencia de hoy, la fiscalía, a cargo de Fernando Arrigo, sostuvo frente al juez de Garantías, Gustavo Zapata, que las dos mujeres (identificadas como D.Z. y N.P.) sumadas a los 21 imputados restantes, formaron parte de la organización que captó, trasladó y acogió a la víctima con fines de explotación sexual y de reducción a la servidumbre, para lo cual medió coerción y engaño. Todo esto se dio gracias a que generaron un lugar que aparentaba ser un espacio espiritual y de práctica de yoga, táctica que utilizaron para aprovecharse de la situación de extrema vulnerabilidad de la víctima.

Si bien las dos mujeres no quedaron detenidas, si quedaron formalmente acusadas en la causa, al mismo tiempo, se ordenó la retención de sus pasaportes y se les prohibió salir del país. Este tipo de medidas ya fueron previamente utilizadas al comienzo de la pesquisa, cuando se les secuestraron a las imputadas computadoras, celulares y ropa erótica.

La secta rusa de Bariloche

Lo que a simple vista parecía ser un simple parto destapó a una terrible secta rusa la cual operaba en Bariloche hace años y engañaba a sus víctimas a través de cursos de yoga.

Cuando una joven dio a luz en el Hospital de Bariloche, acompañada por dos mujeres que no la dejaban ni siquiera hablar y destrozaron los datos de quien sería el padre de la criatura, saltaron las alarmas de los médicos, quienes dieron aviso a las autoridades.

Esta denuncia generó una investigación que derivó en el descubrimiento de una secta rusa, la cual se había instalado en Río Negro pero que tenía conexiones en Córdoba, Mendoza y Provincias del Norte Argentino.

El líder de esta secta sería nada más y nada menos que Konstantin Rudnev, conocido como "el Dios de la estrella Sirio" y quien fue condenado a 11 años de prisión por el abuso sexual de sus seguidoras en Siberia, motivo por el cuál escapó en primera instancia a Montenegro, para luego instalarse en Sudamérica.

Recientemente Rudnev, que se encuentra preso en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en la ciudad de Rawson, Chubut, solicitó la prisión domiciliaria.

Si bien en un principio el beneficio fue otorgado al líder ruso, posteriormente, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca hizo lugar al recurso que interpuso la fiscalía, en el que sostenían que no existía justificación para que se le dé dicho beneficio, por este motivo, Rudnev seguirá en la cárcel.