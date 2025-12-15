EN VIVO
Recetas de cocina

Receta italiana clave para Navidad: cómo hacer limoncello casero para estas fiestas

Existe una receta sencilla para preparar el clásico licor italiano en casa. Cómo hacerlo paso a paso. 

15 de diciembre, 2025 | 20.43

Las fiestas están cada vez más cerca y todavía estás a tiempo de preparar tu propio limoncello casero para brindar. Se trata de un típico licor italiano que suele estar en la mesa de Navidad y Año Nuevo, la preparación es fácil aunque lleva tiempo. Conocé cómo prepararlo paso a paso. 

Receta tradicional de limoncello: cómo hacerlo paso a paso

La receta italiana de limoncello lleva tiempo, pero es un aperitivo delicioso para tener en las fiestas y no es muy difícil de hacer. El influencer Pablo Viti (@viti.pablo) compartió la receta de su abuela para prepararlo, solo se requieren limones, alcohol comestible y paciencia.  

Ingredientes

  • 12 limones (solo la cáscara, sin lo blanco)
  • 1 litro de alcohol comestible al 96%

Para el almíbar

  • 2 litros y medio de agua
  • 1 kilo y medio de azúcar

MÁS INFO

Preparación paso a paso del limoncello

  1. Para el macerado, primero pelá los 12 limones y poné solo las cáscaras en un frasco de 2,5 litros. Incorporá el litro de alcohol, tapalo y dejalo reposar durante 8 días en un lugar fresco y oscuro (la gran recomendación de los influencers es bajo la mesada).
  2. Cuando haya pasado el tiempo y puedas usar el macerado, es momento de hacer el almíbar. En una olla tenés que hervir los 2,5 litros de agua. Cuando rompe hervor, agregá el kilo y medio de azúcar y revolvé hasta que se disuelva por completo. Dejá enfriar a temperatura ambiente.
  3. Una vez frío el almíbar, colá las cáscaras del frasco con alcohol y mezclá todo.
    Si bien se requiere tiempo para maserar el limón, el limoncello es una preparación fácil
  4. La mezcla se debe filtrar con un colador y repasador limpio o tela para que quede bien claro (Como en el video).
  5. Una vez listo ya podés envasarlo en botellas esterilizadas. Recordá guardar el limoncello en el freezer y servirlo bien frío.
