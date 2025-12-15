Receta italiana clave para Navidad: cómo hacer limoncello casero para estas fiestas

Las fiestas están cada vez más cerca y todavía estás a tiempo de preparar tu propio limoncello casero para brindar. Se trata de un típico licor italiano que suele estar en la mesa de Navidad y Año Nuevo, la preparación es fácil aunque lleva tiempo. Conocé cómo prepararlo paso a paso.

Receta tradicional de limoncello: cómo hacerlo paso a paso

La receta italiana de limoncello lleva tiempo, pero es un aperitivo delicioso para tener en las fiestas y no es muy difícil de hacer. El influencer Pablo Viti (@viti.pablo) compartió la receta de su abuela para prepararlo, solo se requieren limones, alcohol comestible y paciencia.

Ingredientes

12 limones (solo la cáscara, sin lo blanco)

1 litro de alcohol comestible al 96%

Para el almíbar

2 litros y medio de agua

1 kilo y medio de azúcar

Preparación paso a paso del limoncello