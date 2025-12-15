Receta italiana clave para Navidad: cómo hacer limoncello casero para estas fiestas

Las fiestas están cada vez más cerca y todavía estás a tiempo de preparar tu propio limoncello casero para brindar. Se trata de un típico licor italiano que suele estar en la mesa de Navidad y Año Nuevo, la preparación es fácil aunque lleva tiempo. Conocé cómo prepararlo paso a paso.
Receta tradicional de limoncello: cómo hacerlo paso a paso
La receta italiana de limoncello lleva tiempo, pero es un aperitivo delicioso para tener en las fiestas y no es muy difícil de hacer. El influencer Pablo Viti (@viti.pablo) compartió la receta de su abuela para prepararlo, solo se requieren limones, alcohol comestible y paciencia.
Ingredientes
- 12 limones (solo la cáscara, sin lo blanco)
- 1 litro de alcohol comestible al 96%
Para el almíbar
- 2 litros y medio de agua
- 1 kilo y medio de azúcar
Preparación paso a paso del limoncello
- Para el macerado, primero pelá los 12 limones y poné solo las cáscaras en un frasco de 2,5 litros. Incorporá el litro de alcohol, tapalo y dejalo reposar durante 8 días en un lugar fresco y oscuro (la gran recomendación de los influencers es bajo la mesada).
- Cuando haya pasado el tiempo y puedas usar el macerado, es momento de hacer el almíbar. En una olla tenés que hervir los 2,5 litros de agua. Cuando rompe hervor, agregá el kilo y medio de azúcar y revolvé hasta que se disuelva por completo. Dejá enfriar a temperatura ambiente.
- Una vez frío el almíbar, colá las cáscaras del frasco con alcohol y mezclá todo.
Si bien se requiere tiempo para maserar el limón, el limoncello es una preparación fácil
- La mezcla se debe filtrar con un colador y repasador limpio o tela para que quede bien claro (Como en el video).
- Una vez listo ya podés envasarlo en botellas esterilizadas. Recordá guardar el limoncello en el freezer y servirlo bien frío.