El sabayon es uno de los postres ideales para Navidad.

El sabayón es un clásico de los postres en copas y se trata de una opción ideal para hacer en Navidad, cuando se suelen juntar muchas personas y es difícil tener vajillas para todos. En ese sentido, Maru Botana hizo su propia versión de este plato dulce combinado con frutillas y la mostró en sus redes sociales.

Se trata de un postre ideal para reuniones debido a su versatilidad: prepararlo permite ofrecer un dulce delicado y sofisticado que suele agradar a la mayoría de los comensales, con una textura cremosa y un sabor dulce y suave que combina bien con frutas, galletas o chocolates. Además, su preparación no requiere de técnicas complicadas ni de mucho tiempo, lo que lo convierte en una opción práctica para anfitriones que buscan sorprender sin complicarse en la cocina.

Otra gran ventaja del sabayón es su presentación en copas individuales, que facilita servirlo de manera ordenada y atractiva. Esta forma de presentación permite que cada invitado tenga su porción lista para disfrutar, evitando la necesidad de cortar o repartir en plato y aportando un toque de sofisticación a la mesa. Su sabor ligero, ligeramente dulce y aromatizado con vino o licor, lo hace irresistible y convierte cada cucharada en una experiencia agradable, ideal para complementar cualquier reunión social o familiar.

Receta de sabayon con frutillas de Maru Botana

Ingredientes para el sabayon

30 yemas.

30 cascaritas (mitad de huevo) de azúcar.

30 cascaritas (mitad de huevo) de oporto.

700 g de crema semibatida.

Ingredientes para las frutillas

1 kilo de frutillas.

1 ½ taza de azúcar.

Paso a paso