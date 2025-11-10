Solo necesitás tres ingredientes básicos: yemas, azúcar y vino dulce.

El sambayón es una de las cremas dulces más elegantes y versátiles de la repostería internacional. Con origen en la Italia del siglo XVI, esta preparación ha cruzado fronteras y se ha convertido en un clásico que todos deberíamos saber preparar. Lo mejor de todo: solo requiere tres ingredientes básicos y una técnica sencilla que te vamos a explicar paso a paso para que te queda igual a la de Paulina Cocina.

Los orígenes de una crema con historia

Como muchos postres tradicionales, el sambayón tiene varias teorías sobre su creación. La más aceptada nos lleva a la Italia del siglo XVI, donde un capitán de navío llamado Emiliano Giovanni Baglioni habría creado la receta original durante sus viajes, utilizando ingredientes que siempre llevaba consigo: uvas, vino y huevos.

Con el tiempo, esta preparación fue evolucionando desde su nombre original "Zvàn Bajòun" hasta las variantes Zabajone, Zabaglione y finalmente nuestro conocido Sambayón. Lo curioso es que en sus inicios se preparaba con yemas crudas, pero con los avances culinarios se perfeccionó la técnica de cocción a baño María, haciendo el postre más seguro y delicioso.

Ingredientes y utensilios necesarios

Para preparar un sambayón perfecto vas a necesitar:

6 yemas de huevo

6 cucharadas de azúcar

6 cucharadas de vino dulce (tradicionalmente vino Marsala)

Una olla para baño María

Un bol metálico o de vidrio

Batidor manual o eléctrico

La proporción es siempre la misma: por cada yema, una cucharada de azúcar y una de vino dulce. Esto te permite ajustar fácilmente las cantidades según las porciones que necesites.

Preparación paso a paso

Prepará el baño María: Colocá agua en una olla y llevarla a fuego medio. Es importante que el bol donde prepares la crema no toque el agua hirviendo, sino que cocine con el vapor. Integrá los ingredientes: En el bol, mezclá las yemas con el azúcar hasta obtener una preparación homogénea y de color claro. Agregá el vino dulce y seguí batiendo. Cocción constante: Colocá el bol sobre la olla con agua caliente y batí constantemente durante 10-12 minutos. Es fundamental no dejar de batir para evitar que las yemas se cocinen formando grumos. Controlá el punto: La crema estará lista cuando alcance una consistencia espumosa y cremosa, que al levantar el batidor deje un hilo denso. Debe haber duplicado su volumen y tener cuerpo. Servir: Retirá del fuego y serví inmediatamente si lo preferís caliente, o dejá enfriar en la heladera para disfrutarlo frío.

La cocción se realiza a baño María batiendo constantemente.

Secretos para un sambayón perfecto

Temperatura controlada: El agua del baño María no debe hervir violentamente, sino mantenerse con burbujas suaves.

Batido continuo: Este es el secreto principal. El batido constante incorpora aire y crea la textura espumosa característica.

Ingredientes de calidad: Usá un vino dulce de buena calidad, ya que su sabor será protagonista en la crema final.

Punto exacto: No cuezas de más porque la crema puede cortarse. Retirala del fuego cuando tenga consistencia espesa pero suave.

Variantes y formas de servir

Una de las maravillas del sambayón es su versatilidad. Si querés una versión sin alcohol, podés reemplazar el vino por jugo de naranja o simplemente agua, aunque el sabor característico cambiará.

Podés usarlo como base para otros postres: