La receta saludable y riquísima: cómo preparar tarta de calabaza con bordes de jamón y queso

a receta saludable y riquísima: cómo preparar tarta de calabaza con bordes de jamón y queso

La tarta de calabaza y cebolla es una gran opción saludable y deliciosa para preparar. Sin embargo, se le puede dar un giro innovador y aportarle todavía más sabor con bordes de jamón y queso. Conocé este truco para elevar la tradicional preparación a una comida infalible.

La receta clave para preparar tarta con bordes de jamón y queso

La influencer Agus Liporace (@kulinaria.recetas) compartió su receta clave para transformar una típica tarta en un plato riquísimo. La cocinera explicó cómo preparar paso a paso, desde la masa al relleno, una tarta de calabaza y crema de cebollas con bordes de jamón y queso.

Ingredientes

Para la masa:

1 taza harina común

1 taza harina integral (se puede hacer solo con esta harina, dos tazas)

1/2 taza de agua

1/2 taza de aceite.

Para el relleno:

Rollitos de jamón y queso muzarella.

1 calabaza chica o 1/2 grande.

2 huevos.

1 cucharada de queso crema.

Mostaza

ajo en polvo.

2 cebollas.

2 C de harina.

Leche.

Queso rallado.

Verdeo (la parte verde).

Preparación paso a paso

Cortar la calabaza en cubos y llevar a una sartén con un chorrito de aceite a fuego bajo, hasta que se cocine y tenga consistencia blanda. Para preparar la masa, mezclar los dos tipos de harina con el agua y el aceite. La clave está en no amasarla demasiado, solo unirla. Dejar leudar. En la misma sartén en la que se cocinó la calabaza, rogar cebolla en julianas con un poco de sal. Cuando esté caramelizada agregarle las dos cucharadas de harina y leche de a poco, hasta que quede una salsa blanca con cebollas. A la salsa blanca con cebollas agregarle queso rallado, la cebolla de verdeo, sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Por otro lado, una vez que se enfríe, añadirle a la calabaza los huevos, mostaza, queso crema, sal, pimienta y queso en polvo. Mezclar. Para los bordes, la clave está en estirar la masa bien finita, con sobrante bastante más grandes que el molde. Envolver fetas de queso muzzarela en jamón y agregarlas como una especie de pared y taparlas bien con los sobrantes de masa.

La clave está en estirar la masa bien finita, y en envolver fetas de queso muzzarela en jamón y agregarlas como un borde para después cubrilas con la excedente de masa Pinchar la masa con un tenedor y llevar al horno por a 200 grados por 10/15 min para pre-cocinarla. Sacar del horno y se puede poner una capa de jamón, verter la mezcla de calabaza, una capa de queso y después la mezcla de cebolla y crema. Volver a llevarla al horno a 200 ° hasta que esté dorada y listo, ya podés disfrutarla.