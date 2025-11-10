La receta saludable y riquísima: cómo preparar tarta de calabaza con bordes de jamón y queso

La tarta de calabaza y cebolla es una gran opción saludable y deliciosa para preparar. Sin embargo, se le puede dar un giro innovador y aportarle todavía más sabor con bordes de jamón y queso. Conocé este truco para elevar la tradicional preparación a una comida infalible.
La receta clave para preparar tarta con bordes de jamón y queso
La influencer Agus Liporace (@kulinaria.recetas) compartió su receta clave para transformar una típica tarta en un plato riquísimo. La cocinera explicó cómo preparar paso a paso, desde la masa al relleno, una tarta de calabaza y crema de cebollas con bordes de jamón y queso.
Ingredientes
Para la masa:
- 1 taza harina común
- 1 taza harina integral (se puede hacer solo con esta harina, dos tazas)
- 1/2 taza de agua
- 1/2 taza de aceite.
Para el relleno:
- Rollitos de jamón y queso muzarella.
- 1 calabaza chica o 1/2 grande.
- 2 huevos.
- 1 cucharada de queso crema.
- Mostaza
- ajo en polvo.
- 2 cebollas.
- 2 C de harina.
- Leche.
- Queso rallado.
- Verdeo (la parte verde).
Preparación paso a paso
- Cortar la calabaza en cubos y llevar a una sartén con un chorrito de aceite a fuego bajo, hasta que se cocine y tenga consistencia blanda.
- Para preparar la masa, mezclar los dos tipos de harina con el agua y el aceite. La clave está en no amasarla demasiado, solo unirla. Dejar leudar.
- En la misma sartén en la que se cocinó la calabaza, rogar cebolla en julianas con un poco de sal. Cuando esté caramelizada agregarle las dos cucharadas de harina y leche de a poco, hasta que quede una salsa blanca con cebollas.
- A la salsa blanca con cebollas agregarle queso rallado, la cebolla de verdeo, sal, pimienta y nuez moscada a gusto.
- Por otro lado, una vez que se enfríe, añadirle a la calabaza los huevos, mostaza, queso crema, sal, pimienta y queso en polvo. Mezclar.
- Para los bordes, la clave está en estirar la masa bien finita, con sobrante bastante más grandes que el molde. Envolver fetas de queso muzzarela en jamón y agregarlas como una especie de pared y taparlas bien con los sobrantes de masa.
- Pinchar la masa con un tenedor y llevar al horno por a 200 grados por 10/15 min para pre-cocinarla.
- Sacar del horno y se puede poner una capa de jamón, verter la mezcla de calabaza, una capa de queso y después la mezcla de cebolla y crema.
- Volver a llevarla al horno a 200 ° hasta que esté dorada y listo, ya podés disfrutarla.
Kulinaria Recetas compartió su forma para volver una tarta se puede convertir una clásica tarta en un plato único