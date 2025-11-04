La receta de los famosos panchopizza: cómo prepararlos de manera fácil y rápida

Los panchopizza reúnen en un solo plato dos íconos de la gastronomía y son la preparación ideal para una reunión de amigos. Lo mejor es que se pueden preparar de manera fácil, económica y en grandes cantidades. ¿Cuál es la receta para hacerlos?

La receta clave para preparar panchopizza: cómo hacerlos paso a paso

La influencer de cocina Agus Liporace (@kulinaria.recetas) compartió en sus redes sociales cómo preparar la receta viral de los famosos panchopizza, en su versión mini. Se trata de un plato que combina las clásicas salchichas con un pan de pizza y, aunque puede sonar complicado, es más fácil de preparar de lo que parece.

Ingredientes (aproximadamente para cuatro personas)

Para la masa de pizza

500g de harina común.

20g de levadura fresca.

260ml de agua.

4 cucharadas de aceite.

1 cucharada de sal.

1 cucharada de azúcar.

Para la salsa

1/2 cebolla.

1 diente de ajo.

1 lata de tomate.

Orégano.

Sal y pimienta.

15 salchichas.

Queso muzarella.

Preparación paso a paso

Comenzar con la masa para pizza: mezclar la harina, agua, aceite, levadura y amasar hasta que la masa quede bien lisa. Dejar levar por lo menos 30 minutos. Luego de la media hora, hacer bollos pellizcando la masa. Reservar. Por otro lado, cortar en tres las salchichas (o utilizar las de tamaño copetín) y armar mini panchitos al colocarlas sobre los bollitos de masa Llevarlos a una fuente a penas aceitada y dejar levar por otros 30 minutos. Llevar a un horno a 180 ° hasta que queden doraditos. Mientras se cocinan los pancho pizza, se puede preparar la salsa: en una sartén rogar la cebolla con un poco de aceite, echarle el ajo, el tomate y condimentar. Al sacar los panchopizza del horno se les debe verter la salsa por encima y añadir el queso muzarella. Volver a meter al horno hasta que se derrita el queso y ¡listo! ya tenés los panchopizza para disfrutar.