Pizzas con historia: CABA combina tradición y modernidad en cada propuesta gastronómica

La gastronomía porteña es reconocida a nivel mundial por la pasión con la que se vive la pizza. En la Ciudad de Buenos Aires conviven estilos tradicionales y propuestas innovadoras que abarcan desde las clásicas muzzarellas hasta creaciones de autor en hornos de barro o leña. Octubre será un mes ideal para recorrer espacios donde las diferentes versiones de este plato se disfrutan en todo su esplendor.

La Casa Blanca de Habana

En Villa Pueyrredón, La Casa Blanca de Habana se consolidó como un referente al apostar por la tradición barrial y el horno 100% a leña alimentado con quebracho blanco y rojo. Las pizzas, de estilo fusión napoletano y a la piedra, se elaboran con masa madre, fermentación de 48 horas y harina especial. Entre las opciones se destacan la muzzarella, la fugazzeta rellena y creaciones originales como stracciatella con calabaza o mortadella con pistacho. El maridaje recomendado es el moscato Momenti, pensado exclusivamente para esta pizzería.

Pizza Cero

Con más de 40 años de trayectoria en Recoleta, Pizza Cero es sinónimo de pizza a la piedra en Buenos Aires. Sus más de 30 variedades incluyen clásicos como la Napolitana o la Fugazzeta, pero también innovaciones como la Toscana con brie y rúcula, o la Mexicana con especias picantes y guacamole. Todas se hornean en un horno mixto de gas y leña, manteniendo la esencia de la tradición pizzera porteña.

Diversidad de estilos: napoletanas, romanas, a la piedra, en horno de barro o estilo Detroit conviven en la ciudad

Cosi Mi Piace

En Palermo Soho, Cosi Mi Piace se destaca como templo de la pizza romana. De masa finita, crocante y sin bordes, sus variedades sorprenden en cada visita. Entre las favoritas figuran la Pizza Carbonare e Patate, con mozzarella fior di latte y papa asada, y la Stracciatella con pomodoro fresco y albahaca. La propuesta varía entre mediodía y noche, ampliando la carta con opciones que se convirtieron en sello de la casa.

Francisca

Ubicada en los Arcos del Rosedal, Francisca ofrece pizzas de masa madre cocidas en horno de barro, con bordes aireados y estilo cornicione. Se pueden encontrar desde la clásica Margherita hasta versiones originales como la Mortadela con pistachos y pesto ahumado o la Roja Vegana con hummus y cherry confitado. La experiencia se completa con cócteles de autor y cervezas artesanales en un ambiente relajado frente a uno de los puntos más icónicos de la ciudad.

Orno

En Palermo, Orno propone una experiencia ítalo-pop con pizzas estilo Detroit como gran atractivo. Cuadradas, de masa fermentada por 48 horas y horneadas en leña, ofrecen bordes crocantes y centro aireado. Entre las más pedidas aparecen la Stracciatella con miel picante y la Peras con queso azul. A la noche, la carta suma versiones napolitanas de cocción rápida, como la Margarita o la Dolce Inferno con nduja. El vermouth de la casa en pingüino es el maridaje infaltable.

Sabores únicos: masa madre, fermentaciones largas e ingredientes de autor elevan la experiencia pizzera

Copetín

En Devoto, Copetín combina estética vintage con pizzas napoletanas de gran calidad. La clásica Margarita convive con propuestas más audaces como la de mortadela con stracciatella y pistachos, o la de hongos con base blanca y cebolla caramelizada. Cada opción refleja un equilibrio entre tradición e innovación, consolidando al lugar como un punto clave dentro de la gastronomía barrial.

Gontran Cherrier

Más allá de su renombre como panadería y pastelería francesa, Gontran Cherrier también ofrece pizzas elaboradas con masa madre en sus distintas sedes porteñas. Las opciones van desde la Margherita Special con tomates cherries hasta combinaciones sofisticadas como la de trucha y queso brie con rúcula y cebolla caramelizada. El ambiente parisino de cada local aporta un diferencial único a la experiencia gastronómica.

La diversidad pizzera porteña

CABA reúne estilos para todos los gustos: desde la tradición de la pizza a la piedra hasta propuestas más experimentales en horno de barro o estilo Detroit. Estas siete direcciones muestran cómo la gastronomía porteña mantiene vivas sus raíces mientras abre el juego a nuevas interpretaciones, consolidando a la pizza como un verdadero patrimonio cultural de la ciudad.