Día del Café: los mejores 5 lugares de Buenos Aires para salir a disfrutar en variedad de presentaciones

Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café y es la excusa perfecta para rendirle homenaje a una de las bebidas más queridas por los porteños. En Buenos Aires hay múltiples opciones de cafeterías, pero cinco lugares de la ciudad se destacan como los mejores para disfrutar de variadas presentaciones de café.

El Día del Café invita a redescubrir aromas, sabores y rituales en torno a esta infusión que forma parte de la vida cotidiana en Buenos Aires. La ciudad ofrece una amplia propuesta de bares y cafeterías que combinan tradición con nuevas tendencias. Entre las mejores se encuentran:

Bilbo Café

Con cuatro sucursales que invitan a disfrutar de buen café en ambientes cálidos y modernos, Bilbo Café es hoy un referente en Buenos Aires. Su identidad se refleja en Merlín, un blend exclusivo de granos colombianos que combina cuerpo medio-alto, acidez equilibrada y un perfil aromático con matices de cacao y nuez.

La carta propone unas treinta variedades, entre las que conviven clásicos como el espresso o el latte con alternativas innovadoras como el pistacchio latte y el cold brew and lemon, infusionado en frío durante dos días. A esta experiencia se suma una pastelería artesanal, entre las opciones se destaca, la popular Chocobilbo y una selección de platos salados que incluye wraps, hamburguesas y ensaladas.

Direcciones: La Pampa 5501, Villa Urquiza; Beláustegui 802, Villa Crespo; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.

Merienda

En el corazón de Palermo, justo frente a la plazoleta William Morris, Merienda combina tradición y sabores caseros, con un café de especialidad que es parte central de la propuesta. De la marca Drupa, originario de Brasil, con beneficio semi lavado y varietal catuai rojo, la carta incluye distintas posibilidades para disfrutar. Espresso, americano, latte, flat white y cappuccino, junto con opciones más elaboradas como café irlandés, café con Baileys y café vienés con crema son de la partida.

También cuentan con alternativas frías como iced coffee, iced latte, iced mocca, iced vainilla, espresso tonic y affogato con helado de pistacho o vainilla. Para completar la experiencia, se pueden elegir piezas de pastelería artesanal como budín de naranja, alfajor de pistacho o porciones de tortas, que están disponibles tanto para consumir en el local como para llevar.

Dirección: Uriarte 2106, Palermo.

Orno

Orno es la cantina ítalo-pop que conquistó la escena porteña con sus platitos para compartir, su ambiente festivo y su impronta contemporánea. Allí, el ritual del espresso se funde con la creatividad gastronómica y coctelera de la casa, proponiendo un recorrido que va del postre clásico al cóctel de autor. El recorrido comienza —o termina— con un affogato inolvidable, preparado con helado de crema americana de la histórica heladería Scannapieco, que se sumerge en un espresso de Drupa, un café brasileño de Paraíso tostado localmente.

Para quienes buscan un brindis diferente, la barra sorprende con el Orno Espresso, un cóctel que une vodka, licor de café, Frangelico y café espresso, aportando intensidad y un toque sofisticado al encuentro. En el rooftop CIMA, bajo la mirada de la reconocida bartender Flavia Arroyo, el café se convierte en protagonista de un trago lúdico y sorprendente: “Vasos y Besos”, con Whisky Johnnie Walker Black Label, licor de menta, ananá, vainilla, café y yogur. Una propuesta tan instagrameable como audaz, que conecta el cielo porteño con el pulso creativo de la barra.

Dirección: Guatemala 4701, Palermo.

Pizza Cero

En Pizza Cero, la emblemática esquina de Recoleta que lleva cuatro décadas marcando presencia, el café se convierte en un verdadero protagonista. Preparado con granos Cabrales, reconocidos por su calidad y aroma intenso, se sirve en distintas versiones que van desde el espresso clásico hasta el cappuccino italiano, pasando por el jarrito, el americano, el café doble y el café con leche, cada uno hecho con precisión en máquinas de última generación que aseguran cuerpo y cremosidad en cada taza.

Para acompañar, se ofrecen tostadas con mermeladas artesanales, medialunas recién horneadas o pastelería de elaboración propia, pensadas como complemento del café. Con una ambientación elegante y cosmopolita, inspirada en los restaurantes neoyorquinos, Pizza Cero invita a disfrutar de un momento especial frente a la arboleda de Avenida del Libertador, reafirmando su lugar como un clásico porteño siempre vigente.

Dirección: Av. del Libertador 1800, Recoleta.

Puchero

En la cantina contemporánea de Villa Luro, el café se posiciona como uno de los pilares de su propuesta, pensado para coronar un almuerzo o dar inicio a una merienda con carácter. En Puchero esta bebida se elabora con granos seleccionados de origen controlado y preparado en máquinas de tecnología avanzada que realzan su aroma y cremosidad. El lugar ofrece un abanico de opciones que van desde el cortado, la lágrima y el café con leche en distintas intensidades, hasta el clásico cappuccino o el distintivo Tazón Puchero, un café con leche en gran formato, ideal para compartir momentos largos.

También se distingue el Affogato de pistacho, una versión renovada del clásico italiano que suma identidad porteña. Para acompañar, se pueden elegir medialunas, churros o sándwiches de autor, siempre en sintonía con la calidez del lugar, que conjuga tradición, hospitalidad y un ambiente moderno con mesas al aire libre y detalles de cantina restaurada.