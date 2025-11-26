Vuelo directo a la "Isla Feliz": Aerolíneas Argentinas extendió una ruta aérea perfecta para aprovechar este verano 2026.

De cara a la nueva temporada de verano 2026, Aerolíneas Argentinas inauguró una ruta aérea hacia el destino conocido como "La Ruta Feliz". La aerolínea de bandera vuelve a apostar fuerte al turismo internacional: confirmó que prolongará sus vuelos hacia Aruba, uno de los destinos caribeños más populares entre los argentinos.

Antes esta ruta solo estaba habilitada durante los meses de verano, pero ahora decidieron extenderla hasta el mes de abril. De esta manera, quienes deseen hacer un viaje ya sea en verano o fuera de temporada, cuando los precios bajan significativamente, ahora es posible hacer un vuelo directo sin escalas.

Este refuerzo no es casualidad: la demanda creció de forma sostenida desde varios puntos del país, y la respuesta de los pasajeros resultó tan sólida que la compañía decidió mantener la operación durante varios meses más. Así, quienes buscan unas vacaciones de sol, playa y mar tienen una opción directa y confiable para planificar con tiempo.

La ruta triangular Buenos Aires – Aruba – Córdoba – Buenos Aires continuará con sus tres vuelos semanales (lunes, sábados y domingos).

Desde Córdoba además habrá un vuelo directo semanal de ida y vuelta los jueves.

Desde Mendoza también, la compañía sumará un vuelo semanal, especialmente en los meses de enero y febrero, para reforzar la conectividad desde diferentes puntos del país.

Por qué esta apuesta al Caribe

La decisión de extender la operación no es sólo una estrategia comercial: marca una tendencia clara en el turismo. Muchos argentinos buscan destinos que conjuguen buen clima, playas paradisíacas, oferta turística amplia y accesos directos desde Argentina. Aruba reúne esas condiciones, y con esta ampliación, la aerolínea busca consolidar su oferta de cara al verano y atraer a quienes planean vacaciones con anticipación.

Además, la movida coincide con un plan más ambicioso de la compañía: reforzar su red de vuelos tanto dentro del país como hacia el exterior, privilegiando destinos de playa, descanso y naturaleza.