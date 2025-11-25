Los Nocheros revelaron a todo el folklore lo que hicieron antes de un show: "Fernet"

Los Nocheros dieron un show ante sus fans cordobeses.

Los Nocheros compartieron en sus redes sociales un video que evidenció lo que suelen hacer antes de dar un show en Córdoba. Los miembros de la reconocida banda de folklore mostraron cuán relajados estaban antes de salir a escena ante miles de cordobeses.

En el video compartido, se puede ver a Rubén Ehizaguirre, Álvaro y Mario Teruel mientras preparaban vasos de fernet con cola y vino en el motorhome, para degustar esos tragos antes de conectar con su público. "Previando el Día del Vino en Córdoba. Gracias por tanto amor y fernet", escribieron en el pie de foto del posteo de Los Nocheros.

Los Nocheros recibieron en la sección de comentarios de su publicación una serie de elogios por parte de sus seguidores que estuvieron en el show de Córdoba: "Y ahora, cómo sigue la agenda?", "Genios! Cuando vuelven?" y "En Cordoba Capital fue un placer verlos. Nos vemos en Jesús María y Cosquín".

Los Nocheros se encuentran en medio de una apretada agenda por su gira nacional; hace algunas semanas estuvieron en Salta y conectaron con su público de esa provincia. Considerados uno de los grupos más representativos del folklore argentino, los artistas se presentaron en el Teatro Provincial y compartieron su alegría en redes sociales luego de su show.

Lo nuevo de Los Nocheros: la canción quye alegró al folklore

Los Nocheros estrenaron un nuevo tema que despertó entusiasmo inmediato entre los seguidores del folklore argentino. El grupo salteño volvió a escena con una propuesta que rápidamente generó mensajes de afecto y expectativa por parte de sus fanáticos. El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip filmado en distintos rincones de su Salta natal, un detalle que potenció el vínculo emocional con su público.

Los Nocheros.

"Tenes millones de razones para escucharla. Queremos verlos cantar con nosotros este temazo que nos escribieron Juan José Portella y Julián Agustín Melián”, pronunciaron Los Nocheros sobre su nueva canción. "Me está faltando una razón, para olvidarte y tengo un millón, no es suficiente con saber que aunque intentamos no funcionó, y que el sabor de cada beso que probé no engaña al corazón, por eso cada abrazo que esperé en la noche fue pensando en vos", reza parte de la letra de la pieza musical.