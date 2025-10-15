Kike Teruel se alejó de Los Nocheros y ahora vive en Mar del Plata.

El popular cantante Kike Teruel lleva dos años lejos del histórico grupo Los Nocheros, conduce un programa en un canal de streaming y está instalado en la zona de Mar del Plata, en un lugar que describió en un “bosque maravilloso”. Sin embargo, el artista volvió a generar asombro al reiterar los motivos de su salida del mítico conjunto del folklore de Salta: “A veces estás bien, otras no, porque la gente se apodera de lo que es el cantante”.

Así se expresó Kike Teruel durante una entrevista radial, donde apuntó: “Yo quería hacer un impasse, no quería pensar en nada”. “El canto es como el fútbol, si no cantás en la ducha, cantás en la ventana; a mí me volvió a cero, literal”, ejemplificó y señaló sobre el conjunto: “Nosotros arrancamos en el 86 y empezamos como los chicos que vienen a cantar acá, los quiero mucho”.

“Antes no estaba tranquilo, por los viajes con Los Nocheros, dando examen ante la gente que te lo exige”, expresó el artista salteño y diferenció: “Hoy estoy muy relajado, siempre estuve bien, con el grupo lo pasé muy bien”. “Fue una etapa de mi vida y tuve que encararla así, yo no nací para ser famoso, me llamo César Adolfo y me cambié al Kike con K para poder firmar autógrafos”, agregó.

Y en esa línea, Teruel detalló: “Pero a veces estás bien, otras no, porque la gente se apodera de lo que es el cantante o el futbolista, pero a veces no tenés ganas de sacarte una foto. Ahora estoy tranquilo, en los cambios que te plantea la vida”. Luego rememoró: “Me fui a vivir a España en el 2014 y me tomé un año sabático y ahí empecé a estar bien, nosotros veníamos de una peña y al otro día explotamos en el país y en Sudamérica”.

“No te das cuenta, pero físicamente ahora estoy en un momento de pensar en mí, yo antes pensaba por y para el grupo, pero hoy estoy feliz, yo puedo estar disfrutando hoy de la vida y voy a seguir siendo siempre Kike de Los Nocheros”, insistió el compositor antes de explicar: “Ahora tengo convivencia, pero antes era una convivencia prestada, pensá que nosotros explotamos cuando no había celulares, era una vida linda, pero dejábamos mucho a la familia. Ese año que hice Talento Argentino eran días de estar sólo un día en la casa”, mencionó durante la nota a FM Ilusiones.

La política, su vida lejos de Salta y críticas a Milei

Por otra parte, el ex Nochero aseguró: “Me han ofrecido todo el tiempo estar en política, me encanta, pero yo soy cantor y no me metería jamás. De hecho, tuve una oferta para entrar, pero veo que la política está muy bastardeada”. En ese momento, Kike Teruel apuntó contra el presidente Javier Milei: “Me encantaría que él pueda bajar los decibeles, estamos todos a los gritos, el Presidente, los periodistas”.

Kike Teruel armó su propio recinto cultural donde organiza peñas folklóricas.

“Estamos en una etapa que no es fácil, por eso no me metí porque tengo la cabeza fácil de cortar, porque los artistas siempre tenemos el talón de Aquiles para el periodismo, por lo que por mi familia no lo haría”, expresó y aclaró: “Me gusta trabajar por la cultura, pero no desde la política, creo que hay una guerra partidaria e ideológica. Creo que podemos empezar por el arte y la cultura a ver si podemos dar vuelta esta situación”.

Finalmente, el cantor detalló que desde hace dos años, vive con su mujer Carina y su hijo más chico, Felipe, en La Armonía, un lugar a unos 20 kilómetros antes de llegar a Mar del Plata. En ese lugar instaló un boliche de campo que se llama “La Nochera”. “Me gustó el lugar donde estoy. Es un bosque maravilloso, creo que son 60, 80 familias las que viven ahí y estás lejos de todo. Pusimos un almacén de campo que lo trabaja mi hijo, se llama La Nochera, y hacemos peña también cada tanto”, cerró.