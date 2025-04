Impacto en el folklore por lo que reveló Kike Teruel de su salida de Los Nocheros: “Cansado”

El famoso cantante Kike Teruel volvió a señalar todo lo que padeció hasta que se alejó de Los Nocheros.

La partida del cantante Kike Teruel de la formación de Los Nocheros marcó un antes y un después en el folklore, por lo que las repercusiones sobre la salida del salteño siguen muy latentes entre los fans del histórico conjunto. En una entrevista, el artista volvió a manifestarse al respecto y fue contundente al explicar sus razones para dejar de ser parte de la banda icónica.

“Uno de los motivos por los que me fui es porque dije: ‘No voy a llegar a mi casa, mi familia me bancó tantos años’”, expresó Kike Teruel en una nota con un programa de streaming. Además, el compositor remarcó que fue “muy difícil”, aunque detalló: “No me costó este una vez que tomé la decisión”.

En esa línea, el popular intérprete explicó ante la repregunta: “Me costaba, viste como dicen todos ‘el lunes empiezo la dieta’. Eh, bueno, yo decía, ‘El lunes les digo, el lunes les digo, así se me fueron años’”. “Porque yo de verdad que ya estaba cansado hace mucho tiempo. Parece que fue otra vida la que tuve”, lamentó con mucha sinceridad Kike Teruel.

“El año pasado canté con los chicos, estamos en comunicación, está todo más que bien, pero yo no extraño”, insistió el ex Nochero en el ciclo “Tengo Capturas”. Del mismo modo reiteró su objetivo: “Recuperar la familia”. “A mis hijos, los tres más grandes, no los vi crecer. No fui día del padre, Día de la Madre, cuando todos están de vacaciones, nosotros trabajamos, es cuando más trabajas”, completó.

La polémica que desató el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto con sus dichos contra los géneros musicales del norte del país no se detiene y otros dos referentes del folklore salieron a cruzarlo. El excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri había afirmado que “el charanguito y la música del Norte no tienen nada que ver con Argentina”. Esas palabras no tardaron en generar fuertes reacciones, especialmente de parte de Kike Teruel.

El exintegrante de Los Nocheros se mostró crítico hacia las declaraciones del dirigente que lidera el bloque Encuentro Republicano Federal en la Cámara baja: “Le voy a ser muy claro con lo que pienso. Creo que el que no tiene nada que ver con Argentina es él".

"No nos interesa que nos pida perdón ni nada, sino que se ubique un poco en el mapa y que agarre un libro”, señaló Teruel, visibilizando su desacuerdo con las declaraciones de Pichetto y exigiendo respeto hacia la música tradicional del país.