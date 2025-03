El Chaqueño Palavecino y Kike Teruel rechazaron los dichos de Miguel Pichetto y lo acusaron por la ignorancia y falta de respeto hacia las tradiciones musicales.

La polémica que desató el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto con sus dichos contra los géneros musicales del norte del país no se detiene y otros dos referentes del folklore salieron a cruzarlo. El excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri había afirmado que “el charanguito y la música del Norte no tienen nada que ver con Argentina”. Esas palabras no tardaron en generar fuertes reacciones, especialmente de parte de Kike Teruel y el Chaqueño Palavecino.

El histórico Chaqueño Palavecino, oriundo de Salta, se mostró muy molesto con la frase y calificó al legislador como “ignorante” y de ser un "panqueque", refiriéndose a su paso de peronismo a otros frentes políticos como Juntos por el Cambio. “Hablar de nuestra música, del charango, que diría Jaime Torres… Es triste todo lo que está diciendo”, agregó el cantante que lleva más de 40 años en el folklore.

“Que no se meta en nuestra parte, que no ofenda la parte de argentinidad y todo lo nuestro”, expresó el Chaqueño Palavecino para subrayar que la música del norte argentino es esencial de la identidad cultural de nuestro país. Y en la misma línea, Kike Teruel, exintegrante de Los Nocheros, también se mostró crítico hacia las declaraciones del dirigente que lidera el bloque Encuentro Republicano Federal en la Cámara baja.

“Le voy a ser muy claro con lo que pienso. Creo que el que no tiene nada que ver con Argentina es él. No nos interesa que nos pida perdón ni nada, sino que se ubique un poco en el mapa y que agarre un libro”, señaló Teruel, visibilizando su desacuerdo con las declaraciones de Pichetto y exigiendo respeto hacia la música tradicional del país.

“Charangazo” contra Pichetto

Además, los polémicos comentarios de Pichetto sobre el charango no tardaron en viralizarse en las redes sociales y despertar una fuerte reacción: un "charangazo". A través de cuentas en diferentes plataformas, varios usuarios empezaron a compartir sus videos tocando el instrumento característico, mientras que otros sumaron sus mensajes cuestionando las declaraciones del legislador, oriundo de Banfield.

Por su parte, el guitarrista y compositor del grupo Ahyre, "Colo" Vasconcellos, también se sumó a las respuestas contra Miguel Pichetto, pero sin mediar palabra, compartió una interpretación con charango del himno nacional argentino. En esa línea, varias las personas recordaron e hicieron alusión a Jaime Torres, una leyenda del folklore, hijo de inmigrantes bolivianos y máximo exponente del charango a nivel mundial.

Como bien se informó, el músico y destacado compositor Gustavo Santaolalla se sumó y destrozó a Miguel Pichetto por sus comentarios despectivos sobre el charango: "Realmente lamentable, ignorante, discriminatorio el comentario de Miguel Ángel Pichetto sobre nuestro charango, nuestra música e identidad. Habiendo tenido como tantos la posibilidad de escuchar desde chico al gran maestro argentino Jaime Torres, no puedo entender el sentido de una afirmación tan gratuitamente ofensiva, irrespetuosa y arrogante".

La reacción de Pichetto: "Entretenidos con el chiste del charango"

Finalmente, ante la enorme cantidad de reacciones y críticas, Pichetto decidió publicar su aclaración a las frases que expresó en una entrevista en el canal de streaming Cenital: "He sostenido siempre la urgencia de discutir en serio la política migratoria y la modificación de las condiciones para acceder a un documento y a la ciudadanía, que fueron pensadas para otro tiempo. Ningún gobierno ha tenido una posición coherente y seria sobre el tema.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto se expresó tras sus polémicos dichos sobre la música del norte del país.

"¿Qué hacemos con los migrantes que vienen a la provincia de Buenos Aires, sin trabajo ni proyecto de vida en Argentina, y terminan engrosando las villas o durmiendo en las calles de la ciudad? Ordenar la migración es la discusión que nos debemos. O podemos seguir entretenidos con el chiste del charango", cerró el diputado en su perfil de X.