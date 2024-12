Sorpresa en el folklore sobre la revelación polìtica de Kike Teruel: "Me hablaron"

El famoso Kike Teruel se desvinculó de Los Nocheros luego de varias décadas de exitosa trayectoria.

Con su salida de Los Nocheros, el cantante de folklore Kike Teruel lanzó una fuerte revelación sobre su posible futuro y el contacto que mantuvo con algunos referentes de la política. “El país está deshecho, por eso me da bronca que sólo se hable de los problemas de dos provincias y nada más”, consideró el salteño y apuntó que su idea es hacer su aporte para expandir el alcance de una agrupación surgida en Corrientes.

Kike Teruel, el integrante histórico de Los Nocheros, se despidió en junio del año pasado de la mítica formación de la que también forman parte su hermano Mario Teruel, su sobrino Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre. En aquel momento explicó: “No hubo un día en el que dije ‘me voy’, pero el año pasado se dieron una serie de situaciones estrictamente personales que me fueron llevando a meditar y a procesar esta decisión”.

“Este es mi momento de hacer algo solo, que no será musical, aunque no sé qué será. Tengo claro que no voy a ponerme a cantar ni salir a girar. Se trata de pensar en mí, en mi gente, en mi casa. Hasta ahora, me despertaba y era pensar dónde íbamos a ir a cantar, qué cosas nuevas podríamos hacer, qué disco grabar y con quién. Analizaba los shows pasados y los futuros. Mi cabeza no paraba, ahora necesito parar. Esa es la realidad, no hay nada raro detrás”, agregó en una entrevista con La Nación del 2023.

Kike Teruel sobre la política: “La grieta ha hecho mucho daño”

Del mismo modo, Kike Teruel aseveró: “No me voy porque esté cansado o agotado, al contrario, tengo todas las pilas para seguir en lo que llamo ‘mis misiones’. Fue una misión cantarle al amor y a la familia, y reunir a todas las generaciones en un mismo show. Hay gente que se curó con nuestras canciones, experiencias muy fuertes”. Luego contó sobre la política: “No es que a mí me interese, sino que me hablaron y me gustó la idea”.

“Si en algunos años siento ese deseo, lo voy a hacer. No soy nadie para decir que puedo cambiar algo, pero creo que hay que participar. Hay que cambiar esta forma de hacer política y de vivir en una Argentina con grieta que nos han impuesto, porque nosotros no somos así. Entre nosotros no nos queremos pelear, son ellos lo que buscan eso. La grieta ha hecho mucho daño a nuestra sociedad”, analizó el músico.

“Cuando digo “ellos” me refiero a los que están arriba”, aclaró el artista y completó su consideración: “De un lado y del otro quieren vernos peleados. No sé si les sirve, porque la gente no los quiere”. “Los giles somos nosotros, pero ellos no la pasan bien, salen a la calle y la gente no los quiere”, cuestionó y reveló sobre su lanzamiento en el futuro: “En estas elecciones, no me presenté en ninguna lista. Cuando lo haga, quiero que se vea un trabajo previo, algo que haya hecho. No me voy a presentar sólo porque la gente me conozca”.

Por otra parte, Kike Teruel reveló: “Me interesa Ciudadanos Comprometidos, el partido de mi amigo Ariel Báez, integrante de Los Alonsitos. Es un partido sano, independiente, así que, si me decido, lo haré en ese espacio que nació en Corrientes”. Sin embargo, aseguró: “Me moriría si alguien pensase que una puerta de mi casa es gracias a la política. A nosotros nos costó mucho tener lo que tenemos”.

“Tenemos un país roto. Nuestras rutas son las peores del mundo, algo que sufre el camionero, el viajante, un médico, el que vive de un pueblo a otro. Los hoteles del interior no tienen mantenimiento. El país está deshecho, por eso me da bronca que sólo se hable de los problemas de dos provincias y nada más. Hoy, todas las provincias están pobres, con la gente viviendo de la administración pública, trabajando en el Estado, porque no le permiten levantar la cabeza desde la actividad privada”, cerró el ex vocalista de Los Nocheros.