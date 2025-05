Adiós Zeballos: golpazo en el tenis argentino por lo que pasó en el Masters 1000 de Roma

Horacio Zeballos sufrió un golpazo inesperado este jueves 15 de mayo en el Masters 1000 de Roma. El tenista argentino que comparte dupla con el español Marcel Granollers se despidió del mencionado certamen tras caer en los cuartos de final durante esta mañana. Los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski se impusieron en dos sets por 6-3 y 6-2, dejando en el camino la ilusión del representante de nuestro país de ser campeón del torneo.

Quien continúa en carrera es su compatriota Guido Andreozzi, quien comparte equipo con el francés Theo Arribage y este viernes tendrán un compromiso importantísimo para acercarse al objetivo. Por la misma instancia se medirán contra el finlandés Harri Heliövaara y el inglés Henry Patten en busca de las semifinales. Cabe destacar que debido a la eliminación de sus compatriotas en singles y dobles, Andreozzi es el único argentino que sigue en el campeonato que se disputa en Italia.

Por lo sucedido con Horacio Zeballos y su colega español Marcel Granollers, sólo queda un representante de nuestro país en carrera que buscará un lugar en la próxima ronda del Masters 1000 de Roma. Cabe destacar que del singles se despidieron varios argentinos más con el correr de los días como es el caso de Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Francisco, Comesaña, Mariano Navone, Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo, Federico Gómez, Thiago Tirante, Román Burruchaga y Juan Pablo Ficovich.

Este miércoles 14 de mayo del 2025 se dio un sorpresivo hecho que involucró no sólo al papa León XIV, sino a un importante deportista de elite mundial. El Sumo Pontífice que ocupó el lugar de Francisco, tras su fallecimiento, recibió a un destacado representante del tenis que viene de ganarles a dos argentinos recientemente. Se trata del italiano Jannik Sinner, que hace pocas horas dejó en el camino a Mariano Navone y Francisco Cerundolo en el Masters 1000 de Roma.

Justamente fue en dicha ciudad donde el número 1 del ranking mundial de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) visitó al flamante Papa, siendo así el primer exponente del deporte que comparte un momento con él. Cabe destacar que el estadounidense de también nacionalidad peruana y líder de la Iglesia católica es fanático del tenis y el multicampeón oriundo de San Cándido lo sabe. Por este motivo, no dudó en regalarle una raqueta, en lo que fue su encuentro en El Vaticano. En una entrevista reciente con el arzobispo emérito de Chiclayo en Perú el 30 de septiembre del 2023, el protagonista reconoció que le encanta el tenis. De hecho, lamentó tener tan poco tiempo libre por sus obligaciones para ejercitar dicho deporte. "Me considero un gran aficionado al tenis", admitió. "Desde que dejé Perú tuve pocas ocasiones de practicar, así que estoy deseando volver a las canchas, aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora", remató al respecto.