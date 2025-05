El primer deportista al que recibió el papa León XIV en Roma: venció a dos argentinos

El primer deportista que recibió el papa León XIV

Este miércoles 14 de mayo del 2025 se dio un sorpresivo hecho que involucró no sólo al papa León XIV, sino a un importante deportista de elite mundial. El Sumo Pontífice que ocupó el lugar de Francisco, tras su fallecimiento, recibió a un destacado representante del tenis que viene de ganarles a dos argentinos recientemente. Se trata del italiano Jannik Sinner, que hace pocas horas dejó en el camino a Mariano Navone y Francisco Cerundolo en el Masters 1000 de Roma.

Justamente fue en dicha ciudad donde el número 1 del ranking mundial de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) visitó al flamante Papa, siendo así el primer exponente del deporte que comparte un momento con él. Cabe destacar que el estadounidense de también nacionalidad peruana y líder de la Iglesia católica es fanático del tenis y el multicampeón oriundo de San Cándido lo sabe. Por este motivo, no dudó en regalarle una raqueta, en lo que fue su encuentro en El Vaticano.

El tenis: el deporte preferido del nuevo papa León XIV, Robert Prevost

Se trata del Papa número 267 a lo largo de la historia en el trono de San Pedro. En una entrevista reciente con el arzobispo emérito de Chiclayo en Perú el 30 de septiembre del 2023, el protagonista reconoció que le encanta el tenis. De hecho, lamentó tener tan poco tiempo libre por sus obligaciones para ejercitar dicho deporte. "Me considero un gran aficionado al tenis", admitió. "Desde que dejé Perú tuve pocas ocasiones de practicar, así que estoy deseando volver a las canchas, aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora", remató al respecto.

La foto de Jannik Sinner junto al papa León XIV

Impacto en el Masters 1000 de Roma por la elección del papa León XIV

El pasado jueves 8 de mayo de 2025 fue una jornada histórica para la Iglesia católica: Robert Prevost fue elegido como el nuevo Papa. El estadounidense nacionalizado peruano eligió el nombre León XIV y se convirtió en el sucesor de Francisco, tras su fallecimiento el pasado 21 de abril. El impacto de la noticia fue mundial y las reacciones no tardaron en circular por redes sociales: durante el anuncio, a pocos kilómetros de la Basílica de San Pedro, el público presente en el Foro Itálico para un duelo por el Masters 1000 de Roma explotó en aplausos al conocer la identidad del Sumo Pontífice.

La increíble situación tuvo lugar durante el cruce entre el italiano Fabio Fognini (quien jugó su último partido en este torneo) y el británico Jacob Fearnley. Con el resultado parcial por 5 a 2 a favor del escocés y en un breve descanso tras finalizar un juego, las pantallas del estadio mostraron la imagen de Provest saludando a la multitud desde el balcón, mientras que la noticia era anunciada desde los altoparlantes.