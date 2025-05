Impacto en el Masters 1000 de Roma por la elección del papa León XIV

El Masters 1000 de Roma fue el escenario de una increíble reacción tras conocerse la elección de Robert Prevost como nuevo Papa de la Iglesia católica.

Este jueves 8 de mayo de 2025 fue una jornada histórica para la Iglesia católica: Robert Provest fue elegido como el nuevo Papa. El estadounidense nacionalizado peruano eligió el nombre León XIV y se convirtió en el sucesor de Francisco, tras su fallecimiento el pasado 21 de abril. El impacto de la noticia fue mundial y las reacciones no tardaron en circular por redes sociales: durante el anuncio, a pocos kilómetros de la Basílica de San Pedro, el público presente en el Foro Itálico para un duelo por el Masters 1000 de Roma explotó en aplausos al conocer la identidad del Sumo Pontífice.

La increíble situación tuvo lugar durante el cruce entre el italiano Fabio Fognini (quien jugó su último partido en este torneo) y el británico Jacob Fearnley. Con el resultado parcial por 5 a 2 a favor del escocés y en un breve descanso tras finalizar un juego, las pantallas del estadio mostraron la imagen de Provest saludando a la multitud desde el balcón, mientras que la noticia era anunciada desde los altoparlantes.

León XIV será el Papa número 267 a lo largo de la historia en el trono de San Pedro. En una entrevista reciente con el arzobispo emérito de Chiclayo en Perú el 30 de septiembre del 2023, el protagonista reconoció que le encanta el tenis. De hecho, lamentó tener tan poco tiempo libre por sus obligaciones para ejercitar dicho deporte. "Me considero un gran aficionado al tenis", admitió. "Desde que dejé Perú tuve pocas ocasiones de practicar, así que estoy deseando volver a las canchas, aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora", remató al respecto.

Golpe fuerte del tenis argentino con triunfos en el Masters 1000 de Roma 2025

El inesperado Camilo Ugo Carabelli (60° en el ranking mundial) jugó por los 64avos de final del Masters 1000 de Roma 2025, como uno de los tantos representantes del tenis argentino. El oriundo de Buenos Aires venció en el primer set 6-2 frente al español Pablo Carreño Busta (98°), un especialista sobre el polvo de ladrillo. En cambio, en el segundo parcial, el ibérico fue superior y se lo llevó por 6-1 con comodidad. La tercera y definitiva manga fue muy pareja entre ambos, hasta que el argentino se adelantó por 4-2 y finalmente ganó por 6-3.

Robert Prevost, nuevo Papa de la Iglesia católica, reveló que su deporte favorito es el tenis: "Me considero un gran aficionado".

En el turno anterior en el singles masculino, el "Tiburón" Francisco Comesaña (63°) arrolló en la misma instancia al alemán Daniel Altmaier (71°) 6-1 y 7-5 en la cancha 14. En tanto, Román Burruchaga, 142° del ranking de la ATP, asestó un nuevo batacazo en el Foro Itálico y dejó en el camino al local Lorenzo Sonego (44°) por 6-2 y 6-3, luego de haber superado la fase de la qualy. Por último, Tomás Etcheverry (51°) sucumbió ante el serbio Laslo Djere (64°) por 6-3 y 6-2.

De qué cuadro de fútbol es hincha el nuevo papa León XIV, Robert Prevost

Si bien aún no hay fotos con la camiseta, en las redes sociales lo vincularon fuertemente con Alianza Lima. Dicha institución milita en la primera división del fútbol de Perú y recientemente eliminó a Boca Juniors en la segunda fase de la Copa Libertadores. Más allá de sus trabajos en Chiclayo y las especulaciones con Juan Aurich, León XIV fue vinculado con el equipo de Néstor "Pipo" Gorosito.