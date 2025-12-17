Descubrió un beneficio desconocido para nenes con discapacidad y se viralizó por la crisis: cuál es y cómo obtenerlo

Antonella Siciliano es de Llavallol y casi de casualidad fue a un supermercado de la localidad de Temperley y se encontró con un inesperado beneficio para personas con discapacidad.

Se trata de una serie de juegos disponibles en la zona Z de un reconocido Coto de la zona. Los niños pueden presentar su certificado de discapacidad (CUD) y, de esta manera, podrán disfrutar una hora de este lugar sin costo cada 30 días.

Lo que llamó la atención de Antonella es la poca promoción del sector y que, en ningún área, hubiera un cartel que indicara que allí existe una oferta de juegos.

Por eso, decidió hacer un breve video mostrando a Samuel, el hijo de su pareja, usando los juegos y divirtiéndose. El niño de siete años tiene autismo y vive con Antonella, su padre, y su abuela.

"Hicimos el trámite con el documento original y el CUD original y sacamos la tarjeta para la zona Z de Coto para poder jugar gratis una hora cada 30 días. Lo bueno es que se renueva todos los meses", dice Antonella en el material difundido.

La repercusión del video

Para sorpresa de la joven, el video tuvo más de 500 mil reproducciones y numerosos comentarios de usuarios agradeciéndole por la información brindada.

En diálogo con Diario El Sur, Antonella aseguró que "no esperaba tal repercusión" debido a que su Instagram lo utiliza de manera personal. "Tuvo más de 500 mil reproducciones y 14 mil me gusta. Un 80% fue con buena onda y 20% con mala onda", mencionó.

Dada la notoriedad del video, ciertas marcas le ofrecieron hacer publicidad, pero ella lo rechazó, ya que, según comentó, "lo único que le interesa es ayudar, sobre todo, a personas que tengan alguna discapacidad".

De acuerdo a lo que contó el papá de Samuel, Leonel., el pequeño fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista al año y medio de edad. Después de eso, inició diversos tratamientos y hoy es acompañado por su familia en todo momento.

Leonel, además, agradeció el apoyo de su pareja Antonella, por estar también al pendiente de Samuel, dado que él no solo es papá primerizo sino que también, al tener trabajos informales, "los medicamentos y terapias son difíciles de costear".