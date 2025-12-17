Receta para quedar bien en estas fiestas: cómo hacer una Pavlova en solo cinco pasos

Se acercan las fiestas y reuniones de fin de año a las que hay que llevar algo rico para comer y por suerte existe una opción clave: la Pavlova. Se trata de una torta elegante y riquísima que se puede preparar en solo cinco pasos y no falla para quedar bien.

Ya sea para el postre de Navidad y Año Nuevo, o para una juntada de fin de año con amigos, la Pavlova es una opción ideal para llevar algo rico, dulce y que no requiera de muchos ingredientes. La influencer Paulina Cocina compartió su receta infalible para prepararla y remarcó que uno de los secretos está en el merengue. Cómo se puede hacer en muy pocos pasos.

Ingredientes

4 claras de huevo.

200 g de azúcar.

1 cucharadita de vinagre blanco.

1 cucharadita de maicena.

250 ml de crema para batir.

1 cucharada de azúcar glas (impalpable).

1 cucharadita de extracto de vainilla.

Frutas frescas a gusto (por ejemplo, 150 g de frutillas, 2 kiwis, 2 bananas, 50 g de arándanos, 50 g de cerezas).

Hojas de menta par decorar (opcional).

Preparación paso a paso

Precalentar el horno a 120°C. Para hacer el merengue, batir las claras de huevo a punto de nieve, e ir agregando el azúcar gradualmente, batiendo hasta que el merengue esté firme y brillante. Una vez hecho, agregarle el vinagre y la maicena, y mezclar suavemente. Colocar el merengue en una bandeja de horno cubierta con papel manteca. En este paso se debe hacer el clásico círculo con un ligero hueco en el centro. Hornear entre una hora y media y dos horas a 120 grados. El merengue debe llegar a estar seco y crujiente por fuera. Dejar enfriar en el horno apagado con la puerta entreabierta. Mientras tanto se puede hacer la crema al batir con el azúcar glas y la vainilla hasta obtener picos firmes pero suaves y esponjosos. Una vez que el merengue se enfrió, ya se puede montar el postre, colocándole la crema batida por encima y añadir las capas de las frutas elegidas. Se puede decorar con una hoja de menta para finalizar.