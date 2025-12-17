Todos los descuentos y ofertas para comprar la PS5 en Navidad

La PlayStation 5 sigue consolidándose como una de las consolas más potentes e inmersivas del mercado.

Las fiestas de fin de año ya se sienten en el mundo gamer y PlayStation lanzó una batería de descuentos en Argentina que apuntan directo a quienes quieren dar el salto a la nueva generación. Hay ofertas en consolas PlayStation 5, accesorios y bundles con juegos ideales para regalar o auto-regalarse, con promos que incluyen cuotas sin interés y rebajas que, en algunos casos, superan el 40%.

La PlayStation 5 sigue consolidándose como una de las consolas más potentes e inmersivas del mercado, gracias a su SSD ultrarrápido, el audio 3D y el control DualSense con gatillos adaptativos y vibración háptica. Con un catálogo que no para de crecer y versiones Slim y Pro ya disponibles, estas promos de diciembre se vuelven una oportunidad clave para entrar al ecosistema PlayStation antes de arrancar 2026.

Todos los descuentos en PlayStation 5

En la tienda oficial de Sony

La Sony Store ofrece promociones con hasta 12 cuotas sin interés (según banco) y fuertes rebajas en productos seleccionados. Entre lo más destacado aparecen el PS VR2 con 47% OFF, bundles de PS5 Digital y Standard con Astro Bot y Gran Turismo 7, y descuentos especiales pagando en un solo pago. También hay ofertas en controles DualSense y en el PS5 Control Access, con hasta 55% OFF.

En MercadoLibre

La tienda oficial de PlayStation en MercadoLibre mantiene promos desde el 4 al 24 de diciembre. Se destacan los bundles de PS5 Slim Digital 1 TB con juegos incluidos y las ediciones especiales por el 30° aniversario, con descuentos de hasta el 23% y precios congelados en 12 cuotas.

Promociones en supermercados y cadenas de electro

Cadenas como Jumbo ofrecen hasta 12 cuotas sin interés y descuentos de hasta 30%, con bundles de PS5 Digital, PlayStation Portal y accesorios como los auriculares Pulse Explore.

Estas promos de diciembre son una oportunidad clave.

En Cetrogar, Naldo, Castillo, Casa del Audio y Megatone.net también hay combos de consolas PS5 Standard y Digital, reintegros pagando con MODO y rebajas que llegan al 36%, dependiendo del modelo y la forma de pago.

Todas las ofertas de PlayStation 5 están sujetas a stock disponible y las cuotas varían según la entidad bancaria. Aun así, el mensaje es claro: este fin de año, PlayStation apuesta fuerte para que más jugadores y jugadoras en Argentina arranquen 2026 a puro gaming, compartiendo partidas con amigos, familia y toda la comunidad PlayStation.