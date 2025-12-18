Efemérides del 18 de diciembre qué pasó un día como hoy

Cada 18 de diciembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Steven Spielberg y Brad Pitt hasta un nuevo aniversario de Argentina campeón del mundo.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1777 - Nacimiento de Juan Martín Pueyrredón

El político y militar nació en la ciudad de Buenos Aires. Fue director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata entre 1816 y 1819.

1822 - Nacimiento de Bernardo Irigoyen

En Buenos Aires nació el abogado, diplomático y político, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1898 y 1902. Fue senador, procurador del Tesoro Nacional y ministro del Interior, de Hacienda y de Relaciones Exteriores.

1879 - Nacimiento de Paul Klee

El pintor alemán nació en la comuna suiza de Münchenbuchsee. Su obra oscila entre el surrealismo y el expresionismo. El régimen nazi de Adolf Hitler censuró la obra de Klee por considerarla “degenerada”.

1943 - Nacimiento de Keith Richards

Nació en la localidad inglesa de Dartford el músico, compositor y guitarrista británico, fundador de la banda de rock The Rolling Stones junto a Mick Jagger y Charlie Watts.

1946 - Nacimiento de Steven Spielberg

El cineasta, guionista y productor de cine nació en la ciudad de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Fue ganador de cuatro Premios Óscar y siete Globo de Oro, uno de los directores más reconocidos de la industria cinematográfica. Entre sus filmes se destacan Tiburón, Indiana Jones, E.T. y La lista de Schindler.

1955 - Nacimiento Boy Olmi

Nació en la ciudad de Buenos Aires el actor y director de cine Carlos Olmi, quien lleva filmadas 38 películas. Trabajó en 43 ciclos de televisión en sus más de 40 años de carrera. En la actualidad, conduce el programa televisivo La hora exacta junto a Teté Coustarot.

1963 - Nacimiento de Brad Pitt

Nació en la ciudad de Shawnee, en Oklahoma, Estados Unidos, el actor y productor de cine William Bradley Pitt, ganador de dos Premios Óscar y otros tantos Globo de Oro. Se destacó como protagonista de las películas Siete pecados capitales, El club de la pelea y Troya, entre otras.

1980 - Nacimiento de Christina Aguilera

Nació en la isla de Staten, en Nueva York, Estados Unidos, la cantante, actriz y productora estadounidense, ganadora de seis premios Grammy y un Grammy Latino. Lleva vendidos más de 100 millones de discos.

1983 - Racing Club

Por primera vez en su historia, el Racing Club descendió a la Primera División B al perder por 4-3 ante Racing de Córdoba en un dramático partido disputado en el estadio Cilindro de Avellaneda.

2023 - Argentina Campeón del Mundo

Argentina se consagró campeón del mundo al vencer en Qatar a Francia en la final más electrizante de la historia del fútbol mundial. En el partido, el capitán y máximo goleador de la selección nacional, Lionel Messi, marcó dos goles y el delantero histórico, Ángel Di María, marcó uno de los tantos más memorables de una final. Gonzalo Montiel convirtió el último penal que marcó el fin de una de las hazañas deportivas más importantes de las últimas décadas. El festejo fue el más grande de la historia mundial, al salir más de cinco millones de personas a la calle.

2025 - Día Internacional del Migrante

Esta fecha fue instituida por las Naciones Unidas en 2000 para promover el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de los millones de personas que dejan su tierra natal por razones sociales, políticas o económicas.