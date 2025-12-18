Milei más cerca de su primer presupuesto: Diputados le dio media sanción

El presidente Javier Milei está cerca de tener su primer presupuesto. La Cámara de Diputados le dio media sanción al cálculo de gastos y recursos del ejercicio entrante, que deberá ser ratificada en el Senado antes del cierre del período de sesiones extraordinarias.

Cómo salió la votación del presupuesto 2026

La Cámara de Diputados dio media sanción en general al presupuesto por 132 votos a favor, que incluyen los votos del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y aliados. Por la negativa, hubo 97 votos, que incluyeron mayormente a Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). Finalmente, hubo 19 abstensiones

Presupuesto 2026: cómo se dio el quórum

LLA logró quórum por la colaboración de los aliados y otros opositores que no se encuentran en el lote de socios de LLA, como la Coalición Cívica, Provincias Unidas y Encuentro Federal. Este último bloque le dio al mileismo la posibilidad de sesionar sobre el filo del tiempo límite.

Luego, 130 voluntades acompañaron el plan de labor parlamentaria propuesto por LLA, que propuso la votación del proyecto de presupuesto por capitulos.

Presupuesto 2026: qué pasó con la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario

La estrategia de votar por capitulos buscó evitar el rechazo de plano al articulo 75, que establece la derogación de la ley 27.793 de declaración de emergencia en discpacidad, y la 27.795, de financiamiento universitario; ambas vetadas por Milei. En el caso de la primera, desnaturalizada en su reglamentación.

El artículo 75 se encuentra en el capitulo XI del dictamen de mayoría, que además incluye modificaciones a otras leyes como la del régimen de Zona Fría (art.68) y en la ley de Asignaciones Familiares (art.70) y la prolongación de la ley de Emergencia Sanitaria.

Bloques de diputados opositores que responden a gobernadores con sintonía con la Casa Rosada habían planteado su rechazo al artículo 75. Yolanda Vega de Innovación Federal anunció en el recinto que no lo iba a acompañar, aunque iban a apoyar en general. Tampoco lo iban a acompañar los catamarqueños que responden al jefe provincial Raúl Jalil adelantaron que no iban a votar a favor.

Del lote de los aliados, desde el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) habían adelantado que tampoco iban a acompañar. Distinto es el caso del PRO, desde donde habían adelantado que iban a acompañar en general y particular, ya que se habían expresado en contra de las leyes de discapacidad y financiamiento universitario con la conformación anterior de la Cámara.

Una de las principales disidencias del partido amarillo era la deuda de Coparticipación Federal que tiene Nación con la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de la bancada, Cristian Ritondo, insistió en que se incluya un artículo que garantiza partidas presupuestarias para cumplir con disposiciones de la Corte Suprema. Jorge Macri había recurrido al máximo tribunal para que el Gobierno nacional cumpla con el compromiso con la capital nacional.

En el caso de la Unión Cívica Radical (UCR), el comité nacional había adelantado que el presupuesto debía garantizar el sostenimiento de esas leyes. Eso se enmarca en las tensiones internas del partido centenario, cuya conducción está en manos del sector que milita en Provincias Unidas, pero la mayoría de sus diputados responden a gobernadores aliados a Milei.

La rebelión contra el capitulo XI puso en jaque la prueba de fuego del ministro del Interior, Diego Santilli, a quien se lo vió en los pasillos de la Cámara de Diputados.

El rechazo al presupuesto fue liderado por Unión por la Patria, el FIT y el bloque unipersonal de Natalia De la Sota. El interbloque de Provincias Unidas, por su parte, se abstuvo en general.

Sin embargo, el interbloque que nuclea a Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica adelantó el rechazo al capitulo XI. Una voz de este sector recordó que la justicia había ordenado la aplicación de la emergencia en discapacidad.

Lo que se dijo

La diputada de LLA Juliana Santillán sostuvo que el presupuesto 2026 del oficialismo "por primera vez en mucho tiempo estamos discutiendo un proyecto equilibrado, realista, basado en reglas y no en relato, con una premisa de sentido común: el Estado no puede gastar más que lo que recauda"

Por el lado de Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz les señaló a sus pares oficialistas que "han elegido cerrar la discusión de un presupuesto que quiere cerrar un rumbo que le quiere dar a la Argentina Milei", afirmando que este impulsa "más ajuste, más recesión, perdida de empleo, salario, baja de consumo y la destrucción del entramado Pyme e industrial"

A su turno, el diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto cuestionó la proyección del valor del dólar que tiene el cálculo de gastos y recursos del ejercicio entrante. "Este sistema de bandas significa el ajuste del dólar por inflación. Por lo tanto, lo que está en el presupuesto 2026 ya está desactualizado", argumentó, en alusión a que se proyecta un valor de la divisa norteamericana de $1423.

Sobre el artículo 75, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro advirtió que, en caso de aprobarse, iba a pedir "a través de la secretaría parlamentaria, que se corra vista y se manden los antecedentes al ministerio público fiscal, atento a que estamos haciendo algo que viola el control de legalidad y constitucional que debiéramos tener”.

El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano denunció que desde el Gobierno "el último mes repartieron 66 mil millones de pesos" en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para gobernadores afines, para que sus legiasladores apoyen el presupuesto 2026. En ese sentido, sostuvo que el tucumano Osvaldo Jaldo, "recibió 20 mil millones de pesos para aprobar el Presupuesto" y al catamarqueño, Raul Jalil, "le están dando 10.500 millones por mes".

El diputado de LLA Lisandro Almirón agradeció a Milei "la incorporación del puente Chaco-Corrientes" en el presupuesto, así como una serie de construcción y reparación de rutas. Luego, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió la palabra para señalar que las obras que nombró el mileista correntino formaban parte del dictamen de minoría del peronismo.

Al inicio de la sesión, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade repudió la presencia de su par de LLA Lorena Villaverde, cuya jura como senadora fue impugnada por los vínculos con el presunto narco Fred Machado.

Qué dice el presupuesto 2026

El presupuesto 2026 calcula un dólar de $1423, inflación de 10%, un crecimiento de 5% y se espera alcanzar un superavit financiero (diferencia a favor entre gastos e ingresos del Estado con intereses de deuda) 0,3% del PBI.