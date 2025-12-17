Antes de que comenzara el debate en la Cámara de Diputados sobre el contenido del proyecto de Ley de Presupuesto, hubo un tema que generó los primeros cruces entre legisladores en la sesión del miércoles: la votación en particular. Al votarse capítulo por capítulo, el gobierno de Javier Milei se asegurará un nuevo ataque a sectores ya ajustados: o habrá leyes de Financiamiento universitario y de Emergencia en discapacidad o habrá prórroga de la ley de Emergencia Sanitaria; no hay forma de que se mantengan las tres.

La Libertad Avanza presentó una moción para que se vote capítulo por capítulo, aunque Unión por la Patria había solicitado que se votaran por separado los artículos que generaran planteos de los distintos bloques. Sin embargo, la mayoría de los presentes respaldó el pedido de Gabriel Bornoroni, presidente del bloque libertario, y decidió que la votación en particular, una vez que se apruebe en general, sea solamente por capítulos. El oficialismo contó con el apoyo de, por ejemplo, los tres diputados tucumanos del bloque Independencia, a pesar de que el gobernador Osvaldo Jaldo, a quien responden los legisladores, se había manifestado en contra del artículo 75. En diálogo con el programa Los Primeros, el gobernador había asegurado que el bloque Independencia votaría "a favor de la discapacidad y los fondos educativos”.

Así, el Gobierno consiguió su primer triunfo de la maratón legislativa de esta semana: el capítulo 11 incluye, en el artículo 75, la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, y en el artículo 78, la prórroga de la Emergencia Sanitaria Nacional hasta el 31 de diciembre de 2026. Entonces, si se rechaza el capítulo, no habrá Emergencia Sanitaria, y si se aprobara, quedarían derogadas las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, ambas vetadas por el Poder Ejecutivo pero ratificadas por el Congreso meses atrás.

Este enfrentamiento de sectores vulnerados por Milei puso en alerta a quienes día a día luchan para que el gobierno libertario les reconozca sus derechos, como es el caso de los docentes universitarios. "Esto realmente es inaudito", sentenció en diálogo con El Destape Antonio Rosselló, docente y miembro de las Mesas Ejecutivas de AGD-UBA y la Conadu Histórica. "Todas las leyes están hoy vigentes y esta derogación es ilegal e ilegítima", consideró Rosselló, quien agregó: "Repudiamos esta forma de método".

En su cuenta de X, el diputado de Unión por la Patria Pablo Yedlin adelantó que el bloque rechazará el capítulo 11 en caso de que el Presupuesto se apruebe en general. En su argumento, señaló que el Gobierno "no quiere votar por artículos" para poder "sostener" el artículo 75, que deroga las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, y que tiene más chances de ser rechazado si se vota por separado.

Qué dicen los sectores afectados

Los representantes de estos sectores que el Gobierno busca enfrentar en la redacción de la ley no entran en la provocación del oficialismo y llaman a copar las calles. "El Gobierno está cometiendo un fraude porque pretende derogar leyes que en realidad había derogado en la práctica, porque no las aplicó. La ley de Financiamiento Universitario y la ley de Emergencia en Discapacidad", señaló en diálogo con El Destape Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan.

El trabajador del Garrahan opinó que, al votar por capítulo y no por artículo, la Cámara de Diputados está "impidiendo algo elemental", ya que "cada artículo trata cosas muy distintas". "Esto es muy grave y no va a quedar otra que enfrentarlo en las calles, que es lo que ya hicimos para conquistar un aumento parcial en el Garrahan, que por supuesto la ley sigue sin aplicarse y el presupuesto no prevé que se aplique. Pero va a haber que pelearla. Mañana va a ser una primera oportunidad para eso y nosotros desde el Garrahan vamos a concurrir a la movilización contra la reforma laboral, contra este Presupuesto, contra todas las reformas y planteando que existe un plan de lucha con continuidad porque solo una marcha no va a alcanzar", agregó.

Desde el colectivo de discapacidad también ponen el foco en el nuevo ataque del Gobierno, el mismo que vetó la emergencia hace tan solo unos meses. "Muestra en realidad lo que el Gobierno tuvo en su cabeza siempre. Vetaron la ley, el Congreso se lo volvió a votar, entonces suspendieron la ley bajo la excusa de que no había dinero, de que no había partidas puestas por el Congreso. Cuando sale el tema del juez que dictamina en contra de ellos, lo mandan a la Cámara", explicó a este medio el Padre Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

"Muestra la verdadera intención que ha tenido el Gobierno desde el principio. No les interesan las personas con discapacidad, no las valoran", consideró y agregó: "Derogan una emergencia. Tiran después en el artículo 76 el tema de que les van a dar aumento a los prestadores trimestralmente. Es un engaña pichanga, es el sector que más fuerza la puede hacer, por lo menos prácticamente, al sector que más se ha mirado, es dejar de atender a las personas con discapacidad, al sector que ha mostrado algunas cosas. A eso le dan una cierta respuesta. Ojalá que desde los prestadores nadie vea una salida de esto".