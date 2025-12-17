Es considerado un animal amenazado a nivel global, pero nació un nuevo ejemplar en Mendoza: la historia de esta importante ave

En plena cordillera, dentro del Parque Provincial Tupungato, ubicado en la provincia de Mendoza, fue registrado el nacimiento de un pichón de cóndor andino, un ave emblemática de América del Sur que actualmente se encuentra catalogada como “amenazada” a nivel global.

El avistamiento fue confirmado por equipos de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, en conjunto con la Fundación SOS Acción Salvaje y el Programa de Conservación del Cóndor Andino (PCCA) de la Fundación Bioandina.

Según informaron las autoridades, se trata de un ejemplar macho que permanece junto a sus padres en un nido natural ubicado entre formaciones rocosas de difícil acceso, una característica típica del hábitat de esta especie.

El nacimiento se dio en el marco de los censos simultáneos de cóndor andino que se realizan en distintos puntos de la cordillera. Estos operativos consisten en monitoreos coordinados que permiten obtener información precisa sobre la presencia, distribución y dinámica poblacional de la especie.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente remarcaron que el nuevo pichón tendrá un seguimiento permanente, lo que permitirá evaluar su desarrollo, teniendo en cuenta que un cóndor recién nacido depende de sus padres durante un período prolongado antes de alcanzar la autonomía.

Las autoridades también hicieron un llamado a la responsabilidad de quienes visitan áreas de Alta Montaña en Mendoza. Se solicitó evitar la cercanía a nidos y zonas de alimentación, y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo, como animales heridos, caza furtiva o posible uso de sustancias tóxicas.

La importancia del cóndor andino en el ecosistema terrestre

Declarado Monumento Natural Provincial por la Ley 6599/98, el cóndor andino cumple un rol clave dentro del ecosistema de montaña. De hecho, actúa como un regulador natural de la sanidad ambiental, ya que se alimenta exclusivamente de animales muertos.

Al eliminar restos orgánicos, reduce la propagación de patógenos y contribuye a prevenir la aparición de enfermedades, especialmente en zonas donde otros carroñeros son escasos.