Así es el nuevo puente Gogna de Luján, la obra "histórica" para la región

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires finalizó el nuevo puente Gogna sobre el río Luján, una intervención que forma parte de la etapa II de las obras de ampliación del cauce y mejoramiento del tramo medio.

Los trabajos consistieron en la ejecución de un puente de hormigón con una calzada de 76,5 m de largo y 8,3 m de ancho, con dos carriles, defensas vehiculares y veredas laterales para la circulación peatonal de 1,5 m de ancho con barandas de seguridad.

"Esta intervención forma parte de un plan integral que venimos desarrollando en más de 40 km de toda la cuenca del Río Luján. Una inversión muy importante para toda esta región que, además, tendrá equipamiento y urbanización de toda la traza. Es histórico", destacó el titular de la cartera de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

Además, en ambos extremos, se construyeron losas de acceso de 6 m y se realizaron obras complementarias, como señalización horizontal y vertical, iluminación LED, mejora de las calles de acceso y la construcción de desagües pluviales.

¿Cómo es el nuevo puente Gogna sobre el río Luján?

El nuevo puente Gogna, que reemplaza al anterior, facilitará la conexión del centro de Luján hacia el oeste (Barrio El Quinto) y mejorará la conectividad de los perímetros de la zona.

Por su parte, la obra del puente de Los Huesos, que se encuentra en ejecución con un alto grado de avance, beneficiará más específicamente a la población de las localidades de Jáuregui y Open Door, ya que le proporcionará una vía de acceso alternativa hacia el centro de la ciudad.

Los trabajos son ejecutados por la Dirección Provincial de Hidráulica (DPH) junto al Comité de Cuenca del Río Luján (ComiLu), dependientes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

Las tareas de la etapa II se dividen en dos tramos que suman 17,6 km: la etapa II-A se extiende entre la RP 6 y el puente Pérez en el municipio de Luján; mientras que la etapa II-B va desde el arroyo Las Acacias hasta el puente Goldney, en los partidos de Luján y Mercedes.

Estas obras permitirán que, en épocas de lluvias, el río cuente con mayor capacidad de conducción, disminuyendo la posibilidad de que ocurran inundaciones para resolver un problema histórico para las zonas aledañas.