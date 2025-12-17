Receta de vitel toné con todos los tips de una experta: imposible que te falle

El vitel toné es un infaltable en la mesa navideña.

La comida típica ocupa un lugar central en la Navidad porque es garantía de tradiciones, recuerdos y vínculos familiares que se repiten año tras año. En ese contexto, Jimena Monteverde compartió en sus redes sociales una receta con todos sus trucos para un vitel toné bien hecho, ya que es un plato infaltable en las fiestas.

Cada plato de la Navidad suele estar asociado a historias compartidas, recetas heredadas y momentos de encuentro que fortalecen la identidad cultural de las celebraciones. En ese marco, los platos clásicos no solo alimentan, sino que también evocan emociones y refuerzan el sentido de pertenencia, convirtiendo la cena navideña en un ritual cargado de significado.

Dentro de esas comidas tradicionales, el vitel toné se destaca como uno de los protagonistas indiscutidos de la mesa navideña argentina. Su origen europeo y su adaptación local lo transformaron en un plato emblemático, especialmente elegido por ser fresco y adecuado para las altas temperaturas de diciembre.

Además de su valor simbólico, el vitel toné admite pequeñas variaciones que permiten adaptarlo a distintos gustos sin perder su esencia. Versiones más livianas, con salsas menos grasas o acompañamientos frescos, conviven con la receta clásica y mantienen vivo el plato dentro de la tradición.

Receta de vitel toné de Jimena Monteverde

Ingredientes para la carne

1 colita de cuadril mediana.

Verduras para cocinar (cebolla, zanahoria, apio).

Vino blanco, cantidad necesaria para cubrir.

Aceite, cantidad necesaria.

Ingredientes para la salsa

1 lata de atún grande.

1 anchoa (opcional).

1/2 taza de mayonesa.

1 cdita de mostaza.

1 chorrito de vinagre blanco.

Un poco de agua o leche, cantidad necesaria.

100 g de crema de leche.

Aceitunas o alcaparras a gusto.

Paso a paso