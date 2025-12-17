Confirman cuatro días no laborables en las Fiestas: a qué localidades beneficia.

En la previa de las celebraciones de fin de año, el Gobierno de la Provincia del Neuquén confirmó un esquema especial de asuetos administrativos que habilita cuatro días no laborables durante las Fiestas, beneficiando a trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 1691/2025, firmado por el gobernador Rolando Figueroa, y alcanza tanto a la administración centralizada como a los entes descentralizados del Estado neuquino. Según lo dispuesto, los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025, junto con el 2 de enero de 2026, serán considerados no laborables, sumándose a los feriados habituales de Navidad y Año Nuevo.

De este modo, el calendario configura semanas con actividad reducida, ya que los asuetos quedan intercalados con fines de semana, generando períodos extendidos de descanso para una parte importante del sector público provincial. Desde el Ejecutivo explicaron que la decisión apunta a facilitar los encuentros familiares y los traslados característicos de estas fechas. En los fundamentos del decreto se destaca que las Fiestas “son propicias para favorecer reuniones con el objetivo del encuentro familiar”, especialmente cuando los vínculos cercanos residen en distintas localidades.

A quiénes beneficia el esquema especial de asuetos

La disposición impacta en todas las dependencias estatales de la provincia del Neuquén, aunque no implica una paralización total. Cada ministerio deberá definir qué personal quedará exceptuado para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, según las necesidades operativas de cada área. Además, durante los días alcanzados por el asueto se suspenderán los plazos hábiles administrativos.

Por último, el decreto aclara que la medida no alcanza a los bancos ni a las entidades financieras, que continuarán operando de acuerdo con sus propios cronogramas. Así, Neuquén se suma a otras jurisdicciones que, de cara al cierre de 2025 y el inicio de 2026, optan por reorganizar su calendario laboral para las Fiestas, con beneficios directos para el empleo público provincial.