El monto general de las Becas Progresar se mantiene en $ 35.000 mensuales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó el pago de las Becas Progresar esta semana. Como sucede con otras prestaciones, la fecha exacta dependerá de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada estudiante. Sin embargo, varios beneficiarios reportaron que no recibieron el depósito.

El motivo por el cual algunos estudiantes de la línea Progresar Obligatorio no recibió la liquidación en el último mes del año se debe a que ya cobraron la totalidad de las cuotas regulares del año.

Por otro lado, el monto general del beneficio se mantiene en $ 35.000 mensuales. Pero en el caso de los alumnos de nivel obligatorio y aquellos del nivel superior que estén transitando su primer año dentro del programa reciben un importe menor ($28.000) debido a la retención del 20% de ANSES que es devuelta a fin de año.

En el cierre de 2025, dicha retención ya puede ser reclamada, siempre que se hayan cumplido los determinados requisitos establecidos.

Este año, el Ministerio de Capital Humano implementó un nuevo esquema de cuotas para las Becas Progresar con el objetivo de fortalecer el esfuerzo y la continuidad educativa. La distribución de pagos fue regulada mediante la Resolución 388/2025, que estableció la cantidad de cuotas anuales según la convocatoria en la que fue adjudicada la prestación.

Los beneficiarios de la primera convocatoria recibieron un total de 12 cuotas, mientras que quienes ingresaron en la segunda accedieron a 6 cuotas. Dentro de estos pagos, se incluyeron tanto cuotas regulares como cuotas estímulo, que se otorgan únicamente a quienes cumplen determinados requisitos adicionales.

¿Cómo se distribuyen las cuotas de las Becas Progresar?

Las 12 cuotas se dividen en: 8 regulares, 2 estímulos por actividades de extensión formativa y 2 por rendimiento académico.

Las 6 cuotas en: 4 regulares, 1 estímulo por actividades y 1 por rendimiento académico.

El programa incorporó las cuotas estímulo con el objetivo de reconocer el esfuerzo académico y la participación en actividades formativas. Hasta el momento, Capital Humano no indicó cuándo la ANSES pagará esas cuotas adicionales de Progresar.

Cómo acceder a las actividades de extensión formativa

Para acceder a las cuotas estímulo de las Becas Progresar hay que acreditar la realización de Actividades de Extensión Formativa, las cuales son propuestas por las instituciones educativas y vinculadas a las trayectorias escolares. El plazo para que los estudiantes carguen sus certificados venció el 30 de noviembre, aunque hay escuelas que tienen tiempo hasta el 30 de diciembre para validarla.

Cómo recuperar el 20% retenido por ANSES

Sólo podrán reclamar el 20% retenido aquellos estudiantes que cumplieron con los requisitos académicos y administrativos establecidos por el programa. El primer paso es que la escuela o institución educativa valide de manera digital la condición de alumno regular.

Para ello, los beneficiarios tienen que asegurarse de que sus datos estén cargados correctamente en el sistema. En caso de que la institución no lo haya realizado, el estudiante debe completar y presentar el Formulario PS.2.68 a través de Mi ANSES o con un turno previo.

Otro punto relevante es que el programa exige que los estudiantes cumplan con las certificaciones escolares en tres períodos durante el año: de marzo a junio, de julio a octubre y de noviembre a diciembre. Este último período corresponde a la verificación anual, y es clave para la liberación del 20% retenido.