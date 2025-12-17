Abel Pintos brindó un concierto que dio inicio a las celebraciones de fin de año en la Ciudad Universitaria de Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires fue el escenario de una nueva presentación de la Misa Criolla y la participación de Abel Pintos emocionó a todos. El popular cantante interpretó la obra folclórica religiosa, creada por el músico argentino Ariel Ramírez, junto a Nahuel Pennisi y Maggie Cullen. Todo bajo la dirección musical de Lito Vitale, acompañados por su banda y más de 80 artistas.

Desde sus redes sociales, Abel Pintos mostró imágenes del momento especial que tuvo lugar en Ciudad Universitaria, en el marco del Día de la Virgen, y escribió sus emociones de la noche: “Cantar la ‘Misa Criolla’, acompañado de amigos queridos como Maggie Cullen, Nahuel Pennisi y Lito Vitale, emocionado junto a miles de personas que vinieron a conectar con la fe y la música, es una bendición y un regalo divino para ir finalizando el año”.

Luego, el referente cultural de Bahía Blanca agradeció a los integrantes del programa Coros Porteños del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y a: “Su excelso director Pablo Quinteros por su talento y dedicación”. “Felicitaciones por una producción de excelencia. Y gracias al Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez por ser nuestros colaboradores de honor”, completó Abel Pintos y cerró: “Gracias a ustedes, gracias por semejante muestra de amor y hermandad en cada silencio y en cada aplauso. “Bendiciones. Nos vemos en la música”.

"Gracias Abel! Que lindo y que alegría compartir este concierto TAN especial con amigos a quienes admiras!!", le contestó Maggie Cullen en el posteo de Instagram, donde se multiplicaron las reacciones de cariño. "Estuvo hermoso!! Muy emotivo"; "Fue increíble!!! Nos emocionamos hasta las lágrimas!! Gracias Abel por tan sentida interpretación de la misa criolla y también de las emblemáticas canciones argentinas que interpretaste antes! Nunca escuché a Mercedes Sosa en vivo, pero gracias a vos pude escuchar por primera vez en vivo 'Gracias a la vida' y 'Como la cigarra', las reviviste con una interpretación única!", fueron algunos de los comentarios.

Cabe remarcar que las icónicas piezas del mencionado Ramírez, con los villancicos de Félix Luna que acercaron el misterio de la Navidad a nuestra tierra, y la Misa Criolla, grabada originalmente con Los Fronterizos, son un ejemplo brillante de cómo el folclore y la espiritualidad argentina siguen conquistando corazones en todo el mundo.

Nahuel Pennisi, Abel Pintos y Maggie Cullen emocionaron a todos con una colaboración para la "Misa Criolla".

Abel Pintos contó todo sobre un proyecto alejado de la música que sorprendió al folklore

Abel Pintos informó a través de sus redes sociales que un proyecto alejado de la música está próximo a ver la luz. El ídolo del folklore contó que se trata de una iniciativa con motivo de sus 30 años de carrera, que festeja con una extensa gira y también con esta sorpresa.

El intérprete de canciones como La Llave, De Solo Vivir y Oncemil indicó los sitios web en los que se puede adquirir su proyecto, que es nada más y nada menos que un libro con los momentos más importantes de su carrera en estos 30 años. "Con motivo de la gira 30 años vamos a editar un libro para recorrer juntos los hitos de mi carrera", comenzó su descargo Abel Pintos ante sus millones de seguidores de redes sociales.