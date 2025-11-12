Abel Pintos está próximo a estrenar un nuevo videoclip musical.

Abel Pintos está próximo a estrenar una canción y ya se supo que el videoclip de la misma estará protagonizado por una famosa actriz argentina. El ídolo del folklore eligió a una artista que trabajó en varios proyectos de Cris Morena en su adolescencia.

La actriz en cuestión es Mica Vázquez, quien formó parte de los elencos de tiras como Rebelde Way, Floricienta y Chiquititas. En una de sus historias de Instagram, Abel Pintos dio a conocer que el clip que protagoniza junto a esta actriz se estrena hoy 12 de noviembre a las 21 y que la canción se llama Hielo al Vino.

En la portada del videoclip se pude ver a Abel Pintos y a Mica Vázquez en una cocina con estética vintage -en la que priman los colores pastel y los diseños setentosos- mirando a cámara con una taza que reza "Mejor marido del mundo" en las manos del músico. Es sabido que el folklorista se alejó de los sonidos autóctonos hace años y se volcó al pop/rock y a lo melódico, por lo que se espera que este track coquetee con esos géneros. En otra de sus historias de Instagram, Pintos compartió un breve fragmento del videoclip y se lo pudo ver en una faceta actoral que pocas veces había mostrado.

La emoción de Abel Pintos por lo que vivió en La Peña de Morfi

Abel Pintos fue uno de los invitados especiales en el programa La Peña de Morfi, donde recibió un homenaje por sus treinta años de trayectoria artística. Durante la celebración, se proyectaron videos conmemorativos y participaron varios colegas y amigos del cantante, en un clima de emoción. El músico oriundo de Bahía Blanca no pudo contener las lágrimas al ver un video grabado por los integrantes del coro infantil al que asistía en su niñez. En ese mismo espacio, los actuales miembros del coro interpretaron una de sus canciones en señal de reconocimiento, gesto que conmovió profundamente al artista.

"Están locos, muy zarpado. Es mucho, es mucho. Escucharlos a los chicos fue un montón porque imaginate que antes de empezar a hacer shows en la escuela es que yo cantaba en ese coro de niños. Imaginate que yo llegué ahí con mi ilusión de poder cantar; las canciones que elegían los directores se convirtieron en himnos para mi vida porque son con las que aprendí a cantar", pronunció Pintos en ese momento televisivo.