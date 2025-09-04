El folklore llega al Cosquín Rock: el ídolo que será parte del festival en 2026

El Cosquín Rock contará con la presencia de un ídolo del folklore.

La grilla completa de artistas que participarán en el Cosquín Rock 2026 se conoció esta mañana y hay furor en el folklore por la presencia de uno de los íconos del género: Abel Pintos. El músico será parte del festival que se llevará adelante en el aeródromo Santa María de Punilla.

Si bien el intérprete de hits como De Solo Vivir y Oncemil ya no tiene demasiadas canciones de folklore en su repertorio actual, aún es considerado como un ícono del género. Abel Pintos hizo su cambio de estilo hace más de diez años, cuando comenzó a experimentar con sonidos relacionados al pop/rock y dejó un poco atrás lo autóctono.

En la edición 2026, el Cosquín Rock contará con más de cien artistas de nivel nacional e internacional, que ya confirmaron su participación en el festival. El evento se dará a lo largo de dos jornadas en las que el rock será el anfitrión, aunque habrá artistas de otros géneros como el indie, trap, música urbana, blues, metal, punk y electrónica. Ene se contexto, Abel Pintos arribará al festival y le dará un toque más soft a la jornada rockera.

El comunicado oficial del Cosquín Rock sobre la edición 2026

"Apostando siempre al cruce de generaciones, estilos y raíces musicales, Cosquín Rock reafirma su lugar de usina cultural y recibirá a grandes músicos que continúan transformado la escena global con su arte, borrando fronteras y enlazando sonidos. Franz Ferdinand, una de las bandas más influyentes del indie rock, ganadores del Mercury Prize y dos Brit Awards, con más de veinte millones de discos vendidos e infinitos hits como Take Me Out, entre otros, actualmente de gira por más de 40 destinos, llegarán a tierras cordobesas para desplegar su impecable repertorio", comienza el comunicado del festival en el que participará Abel Pintos.

Abel Pintos.

The Chemical Brothers (DJ Set), consolidados como pioneros del big beat y responsables de transformar la música dance en espectáculo masivo, desplegarán un DJ Set explosivo tras acumular seis premios Grammy y décadas de innovación. Al mismo tiempo, la cuota de delicadeza instrumental llegará de la mano de los Hermanos Gutiérrez, el dúo suizo-latinoamericano nominado a los American Music Awards que deslumbra al mundo con su sonido folk y country, hipnotizando con su virtuosismo instrumental. Además, en esta nueva edición el festival contará con la figura clave del folk experimental Devendra Banhart, con más de diez discos editados y una trayectoria que lo convirtió en artista de culto internacional. Y desde Colombia llegará Morat, el aclamado cuarteto que arrasa en plataformas con millones de reproducciones, y aportará sin dudas su inigualable frescura y todo su sonido folk-pop al corazón del rock.