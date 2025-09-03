La joven promesa del folklore que lanzará una canción junto a Peteco Carabajal.

El folklore argentino tiene como uno de sus máximos referentes a Peteco Carabajal. Con una carrera que abarca más de 50 años, el número de éxitos es casi incontable dentro del cancionero popular. Lejos de estar alejado de las nuevas generaciones, el cantautor compartió a través de sus redes sociales una nueva colaboración con quien es una joven promesa del folklore.

Se trata de Gonzalo Gorosito, quien lanzó su primer álbum titulado "Un nuevo despertar" en el 2023. El joven se mueve dentro de los nuevos rumbos del folklore, que tiene como una de las referentes a Maggie Cullen. Este camino que comenzó hace algunos años atrás no tiene otra manera que construirse con los "padres" y "madres" del folklore, como lo es Peteco Carabajal.

Cómo es la colaboración de Peteco Carabajal con la joven promesa del folklore

A través de su cuenta de Instagram, Peteco Carabajal reposteó la fotografía que Gonzalo Gorosito compartió, en la que se puede ver a ambos en el estudio de grabación. Esta joven promesa expresó su admiración y agradecimiento al cantautor y músico santiagueño: "Gracias Peteco Carabajal por estar y por tu buena onda de siempre. Agradecido a la vida de que seas parte de mi nueva canción, que saldrá antes de que termine este año".

Peteco Carabajal lanzará una nueva canción, junto a la joven promesa del folklore Gonzalo Gorosito.

¿Cuándo es la próxima presentación de Peteco Carabajal?

Peteco Carabajal tendrá su próxima presentación en el escenario del Festival de Campo, junto a Los Tipitos, Los Pericos y Los Rancheros. El mismo tendrá lugar el próximo 6 de septiembre en Al Rescoldo Sunset XL, ubicado en Los Cedros, Provincia de Córdoba. En lo que respecta a las entradas, las mismas se pueden conseguir únicamente a través de AlRescoldo.com. Los precios oscilan entre los $35 mil y $50 mil pesos:

Entrada + Comida + Show por $50.000: Acceso al evento, una comida a elección (sin bebida), shows de Peteco Carabajal, Los Rancheros, Los Tipitos y Los Pericos, además de parking incluido (hasta agotar capacidad). De 13 a 21 hs.

Acceso al evento, una comida a elección (sin bebida), shows de Peteco Carabajal, Los Rancheros, Los Tipitos y Los Pericos, además de parking incluido (hasta agotar capacidad). De 13 a 21 hs. Entrada Solo Sunset por $35.000: Acceso desde las 15.30 hs. para disfrutar los shows completos de Peteco Carabajal, Los Rancheros, Los Tipitos y Los Pericos. (No incluye comida ni parking; parking $10.000 junto al predio).

El line-up del Festival de Campo en Al Rescoldo Sunset XL es: