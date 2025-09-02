A 40 años de su debut, el Chaqueño Palavecino habló sin filtros de su presente en el folklore

A 40 años de su debut, el Chaqueño Palavecino habló sin filtros de su presente.

El Chaqueño Palavecino se configura como uno de los máximos exponentes del folklore argentino. La música popular nacional terminó de tomar forma, sin duda alguna, con clásicos como La ley y la trampa y Amor Salvaje. Hoy, el reconocido salteño cumple 40 años de su debut, que terminó en un camino en ascenso y hits.

En el marco de su cuarta década arriba de los escenarios, brindó una entrevista para Billboard. Allí habló sin filtro sobre su presente en la escena folklórica, que tendrá como próximo hito una noche imperdible en el Teatro Gran Rex. A continuación te contamos qué fue lo que dijo el Chaqueño Palavecino, a 40 años de su debut.

Qué dijo el Chaqueño Palavecino a 40 años de su debut

El Chaqueño Palavecino brindó una entrevista a Billboard, en el marco de su próximo concierto en el Teatro Gran Rex, como festejo de sus 40 años en el folklore. Allí expresó sobre su presente en la escena musical popular nacional: "Soy un todoterreno". Y lejos de estar equivocado, lo demostró con su incorporación en La Voz Argentina 2025, donde tuvo el rol de coach en el "Team Soledad". En esta sintonía, el salteño sostuvo: "Traigo el festival al teatro", en referencia a su próxima presentación en el mítico teatro porteño.

El Chaqueño Palavecino cumple 40 años en el folklore.

¿Cuándo se presenta el Chaqueño Palavecino en el Teatro Gran Rex?

El Chaqueño Palavecino se presentará en el Teatro Gran Rex el próximo 6 de septiembre. El show se da en el marco de sus 40 años en el folklore. Este número lo trasladará al set list, ya que confirmó que el concierto contará con más de 40 canciones, que se dividirán en clásicos y material inédito, jamás cantado por el folklorista.

Entradas para el Chaqueño Palavecino en el Teatro Gran Rex: precios y dónde comprarlas

Las entradas para ver al Chaqueño Palavecino en el Teatro Gran Rex, el próximo 6 de septiembre, se pueden comprar a través de TuEntrada.com. El salteño anunció a través de Instagram que quedan disponibles las últimas localidades, por lo que es este el momento de comprarlas. Los precios de las entradas son los siguientes: