El Chaqueño Palavecino se lamentó en sus redes sociales por una reciente muerte.

El Chaqueño Palavecino se pronunció en sus redes sociales después de vivir un difícil recital, por la reciente pérdida de uno de sus más allegados colegas. El intérprete de clásicos del folklore como Amor Salvaje y La Ley y la Trampa aseguró haber estado muy movilizado durante el show que dio en un festival.

El co-coach de La Voz Argentina, que formó parte del equipo de Soledad Pastorutti, hizo un sentido descargo sobre lo vivida en uno de sus posteos de Instagram. "Anoche vivimos algo muy especial en mi querida Orán, una tierra que siempre me recibe con tanto cariño. Fue imposible no emocionarme al pensar que este es el primer festival sin mi hermano de la vida, Fede Córdoba, a quien llevamos en el corazón", comenzó El Chaqueño Palavecino.

"También recordé a mi querido Chato Bazán, que tantas veces me acompañó con su guitarra sobre los escenarios. El aplauso de ustedes, la fuerza de su canto y ese abrazo colectivo me hicieron sentir que ellos siguen presentes, en cada zamba, en cada chacarera, en cada grito de alegría", continuó El Chaqueño Palavecino sobre el difícil momento que atraviesa a nivel personal. Y cerró: "Gracias Orán por una noche inolvidable, por ser parte de mi historia y por ayudarme a honrar la memoria de quienes tanto dejaron en nuestro folklore. Hasta pronto, siempre con el alma en alto y el corazón lleno de canciones".

La despedida del Chaqueño Palavecino a Federico Córdoba

"Hoy el folklore está de luto. Se fue mi padrino artístico, el querido Federico Córdoba. Dueño de una voz inconfundible y de una humildad que lo hacía aún más grande. Fue un amigo entrañable, un referente de esos que dejan huella para siempre. Su canto emocionó a generaciones y su legado vive en cada escenario y en el corazón de quienes tuvimos la suerte de compartir camino con él", escribió el Chaqueño Palavecino en sus redes sociales tras la muerte de Córdoba. Y siguió: "Gracias Federico, por tu ejemplo, tu apoyo, tu amistad. Me llevo estos hermosos momentos compartidos. Tu voz se apaga, pero tu huella será imborrable. Mis condolencias a su familia y a todos los que hoy lo lloramos".

Días más tarde, El Chaqueño compartió un recuerdo de su colega y padrino y resaltó: "Hoy quiero compartir con ustedes este recuerdo cantando junto a mi amigo Federico Córdoba. Con Federico no solo nos unía la música, sino también la amistad, el respeto y tantos momentos vividos arriba y abajo del escenario. Fue un referente, un hombre sencillo y un artista enorme que dejó su huella en el folclore. Ver este video me llena de gratitud por haber podido compartir el canto con él. Gracias, Federico, por tu entrega, tu humildad y por todo lo que nos diste".