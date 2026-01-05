El Gobierno de Quintela busca garantizar el servicio eléctrico en todo el territorio provincial

Desde el Gobierno de Ricardo Quintela se reunieron con autoridades de EDELaR para inspeccionar y mejorar el servicio para los riojanos, en especial en épocas por las altas temperaturas y el consumo eléctrico en la región. En ese marco, se puntualizó por el ofrecimiento de Chepes, donde se registran variaciones de tensión y salidas del servicio.

El encuentro fue convocado por el presidente de la distribuidora, Jerónimo Quintela, con el objetivo de explicar la situación que atraviesa el servicio eléctrico en el anillo Sur. La problemática afecta a los departamentos General Juan Facundo Quiroga, General Ortiz de Ocampo, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza. Las inquietudes planteadas refieren a los daños en artefactos eléctricos y al impacto en comercios por la baja en las ventas. Del reclamo participaron también diputados y concejales, quienes señalaron haber recibido el malestar de los usuarios.

Plan de trabajo alternativo

Desde Edelar se explicó que los inconvenientes se deben a la inestabilidad del sistema del anillo Sur, una infraestructura caracterizada por grandes distancias de líneas y un elevado nivel de consumo en toda la zona. Esta condición genera momentos de marcada inestabilidad, donde cualquier perturbación impacta en el sistema eléctrico y provoca variaciones de alta y baja tensión.

Las autoridades de la distribuidora indicaron que la solución definitiva es la construcción de la Línea de 132 kV y la Estación Transformadora en Chepes, una obra perteneciente al sistema nacional que se gestiona desde hace 11 años. Mientras tanto, se logró el financiamiento por parte de Edelar y del Gobierno de La Rioja para iniciar la línea, que actualmente presenta un 38 % de avance en el tramo Chamical–Olpas.

Ante la falta de prioridad del Gobierno nacional para el envío de los recursos necesarios que permitan completar la obra, se presentó un plan de trabajo alternativo con el fin de sostener el flujo de energía demandado por los hogares y las bombas de agua en la región.

Arduas tareas y medidas de contingencia

Desde la semana pasada, personal de los equipos de Capital se encuentra trabajando en Chepes en tareas de revisión, inspección y reparación de líneas e instalaciones, con el objetivo de eliminar puntos de desequilibrio generados por las últimas tormentas. Además, se dispuso el despacho de generación térmica desde las centrales Chepes I, Chepes II y Portezuelo para equilibrar el sistema, lo que implica un consumo diario de 34.000 litros de combustible.

Otra de las acciones anunciadas es la solicitud a los grandes clientes para que moderen el uso de la energía durante los días de altas temperaturas, a fin de reducir la potencia demandada y aliviar las líneas. En el mismo sentido, se pidió a hogares, comercios e instituciones un uso solidario y responsable de la electricidad.

También se resolvió dejar fuera de despacho al parque solar de Chepes cuando el sistema se encuentre cercano a un punto de inestabilidad. Esta medida, según se explicó, no genera un alivio directo en el servicio, pero permite eliminar la inestabilidad que suelen producir los parques solares. Este plan de trabajo comenzó a implementarse desde las 18 horas del viernes 2 de enero, asegurando desde entonces un buen nivel de servicio.

Cabe destacar, que más allá de las variaciones propias del sistema durante la ola de calor que afecta a la región, se remarcó que la finalización de la Línea de 132 kV desde Olpas a Chepes permitirá mejorar sustancialmente la calidad del servicio. La puesta en marcha del tramo Chamical–Olpas ya permitió duplicar los niveles de consumo respecto a los registrados anteriormente en la región de Los Llanos.

Sin embargo, se advirtió que el avance de estas obras presenta atrasos vinculados al desfinanciamiento de proyectos que dependen del Estado nacional y que se gestionan de manera sistemática año tras año.