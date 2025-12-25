Desarrollo sustentable 2025: La Rioja consolida su liderazgo en energías renovables con nuevas obras e inversiones

Desde hace varios años, la provincia de La Rioja incorporó el desarrollo de energías renovables como eje central de su programa de gestión, en las cuales tiene al Parque Arauco como protagonista de una política que hoy ubica a la provincia entre las más avanzadas del país en materia de sustentabilidad.

A lo largo del 2025, el gobierno provincial dirigido por Ricardo Quintela profundizó la búsqueda de energías limpias y realizó diversas inauguraciones, atrajo inversiones extranjeras y amplió las redes de energía en toda la región. Por estos motivos, la provincia se transformó en un faro por sus políticas energéticas en toda la región y sobre todo en el país.

Una de las primeras actividades que se realizaron de gran relevancia fue en mayo, durante el 434º aniversario de Sanagasta, donde el Gobierno provincial inauguró un nuevo parque solar que cubrirá el 25% de la demanda energética del municipio.

Se trata del quinto parque de este tipo en La Rioja, instalación equipada con 100 paneles solares Ginkgo Solar de 560W, que suman 56.000 Wp de potencia instalada. La energía se convertirá a 50 kW de corriente alterna mediante un inversor inteligente Huawei. Este avance se enmarca en el plan de energías limpias impulsado por la gestión de Ricardo Quintela, ya implementado en otras localidades como Milagro, Patquía, Villa Castelli y Famatina.

Arauco III: inversión histórica y tecnología de punta

En junio, se concretó la inauguración del montaje del Parque Eólico Arauco III (PEA III), proyecto que demandó cerca de 150 millones de dólares y que destacó por el protagonismo de jóvenes profesionales riojanos. El PEA III aportará 100 MW de energía limpia al sistema nacional cuando entre en operación en octubre de 2025. No obstante, sus aerogeneradores ya se encuentran operativos y generando energía.

El parque incorpora aerogeneradores más eficientes, con menor necesidad de mantenimiento, lo que garantiza una producción sostenida y confiable. Este salto tecnológico consolida a la provincia como referente en innovación y transición energética.

El desempeño de Parque Arauco quedó demostrado en 2024, cuando durante tres meses consecutivos fue reconocido como el parque eólico más eficiente del país, entre un total de 67 instalaciones. Hoy, la compañía opera tres parques eólicos, dos propios y uno administrado, y supera los 100 aerogeneradores activos, posición que reafirma su liderazgo nacional.

Avance del Parque Solar Arauco I: un proyecto clave para 2026

En agosto, La Rioja firmó un acuerdo estratégico para el suministro de inversores y subestaciones del proyecto Arauco Solar I, que entrará en funcionamiento a mediados de 2026. Este desarrollo será fundamental para la ampliación del complejo energético provincial y se convertirá en uno de los parques solares más relevantes del país.

La empresa seleccionó a Huawei como socio tecnológico en el que se destacada su confiabilidad e innovación en soluciones fotovoltaicas de gran escala. El proyecto forma parte del complejo híbrido eólico–solar, que transformará a La Rioja en el mayor referente energético renovable del país.

Para acompañar su ejecución, se lanzó una convocatoria de empleo local destinada a trabajadores de construcción, mecánica, electricidad, electromecánica, ingeniería, operadores de maquinaria, técnicos y operarios civiles.

El proyecto Arauco Solar I avanza de manera sostenida. El 8 de noviembre llegaron al puerto de San Antonio (Chile) los primeros contenedores con componentes del sistema de seguimiento solar, los cuales permitirán orientar los paneles para maximizar la captación de radiación. Con esa llegada comenzó el hincado de más de 10.000 estructuras metálicas en unas 100 hectáreas.

El paso clave es el montaje de los paneles fotovoltaicos sobre los sistemas de seguimiento. En paralelo, continúa la ampliación de la Estación Transformadora Arauco I, donde se instalará un nuevo módulo de 60 MVA, necesario para inyectar la energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Además, explicaron desde la empresa que que la finalización de la obra está prevista entre marzo y abril del próximo año, lo que permitirá que Arauco Solar I se convierta en un hito para la diversificación de la matriz energética riojana.

Impulso a Pymes con apoyo y financiamiento para instalar paneles solares

Por su parte, La Rioja realizó un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y habilitó este año la inscripción al Programa Federal de Gestión Energética, una iniciativa destinada a micro, pequeñas y medianas empresas interesadas en optimizar el uso de la energía e incorporar paneles solares a sus procesos productivos.

El programa ofrece capacitaciones especializadas, asistencia técnica y acceso a líneas de financiamiento con condiciones favorables, lo que permite a las PyMEs avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible. La propuesta se articula con la política provincial de promoción de energías renovables, que impulsa la adopción de tecnologías limpias y la reducción de costos energéticos en el sector productivo.

La provincia acompaña a las empresas para que puedan evaluar su consumo, identificar oportunidades de ahorro y avanzar en la instalación de sistemas solares. Todo ello con el objetivo de fortalecer su competitividad y contribuir al desarrollo sustentable, una bandera que La Rioja tiene bien en alto.