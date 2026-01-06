Un pedacito de Corea en Buenos Aires: el rincón escondido ideal para los amantes de la gastronomía asiática.

Existe un rincón coreano en la Ciudad de Buenos Aires, ideal para los fanáticos de la gastronomía asiática. La ciudad está llena de pasajes escondidos que vale la pena conocer, ideales para pasear, sacar fotos y disfrutar de una comida.

Se trata del Pasaje Ruperto Godoy, ubicado en la zona comercial de la avenida Avellaneda, barrio de Flores. Es un pasaje corto y casi secreto que se convirtió en uno de los puntos más interesantes de la cultura y la gastronomía coreana en Buenos Aires.

Este pasaje de pocos metros de extensión reúne cafeterías, restaurantes, karaokes y tiendas especializadas que recrean una atmósfera muy parecida a la de los barrios gastronómicos de Seúl. Está rodeado por murales, faroles y carteles escritos en hangeul, ideales para apreciar y sacar fotos.

Pasaje coreano: todo lo que se puede hacer

Qué comer en el pasaje coreano

Uno de los imperdibles del pasaje coreano es Maum Café, atendido por una familia coreana, donde se pueden probar bebidas como matcha latte, además de macarons, mochis y helados de sabores típicos asiáticos.

A pocos pasos está Dashimaki, un pequeño restaurante especializado en ramen artesanal y sushi. Funciona solamente en horario de almuerzo, de lunes a sábados hasta las 16, por lo que conviene ir temprano si querés conseguir una mesa.

También hay otros locales como Pan Moa, una pastelería que combina recetas europeas con influencias orientales; Bulmat, ideal para platos coreanos caseros como fideos con cerdo; y Azit Chicken Bar, que ofrece pollo frito al estilo coreano.

Karaoke: el plan nocturno que no falla

Si vas acompañado, el pasaje es un lugar perfecto para pasar una noche divertida cantando en Karaoke W, que ofrece cabinas privadas al estilo coreano, una experiencia poco común en Buenos Aires. Es una opción perfecta disfrutar de cantar, escuchar música y reírse, que incluso se puede extender hasta la madrugada.

Dónde queda

El Pasaje Ruperto Godoy está ubicado entre las calles Felipe Vallese y Páez, a pocos metros de Avenida Avellaneda, en el barrio de Flores. Combina sabores, cultura y entretenimiento, ideal para los que disfrutan de descubrir rincones escondidos de la ciudad y dejarse sorprender por otras culturas.