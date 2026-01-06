Destinos para una escapada corta cerca de CABA en el verano 2026: las mejores 5 opciones

El verano 2026 ya comenzó y, en medio de las temperaturas calurosas y el desgaste mental, es un momento clave para hacer una escapada lejos de la rutina. Por suerte, existen muchísimas opciones para descansar sin tener que viajar tan lejos de la Ciudad de Buenos Aires. A dónde ir.

A dónde hacer una escapada corta cerca de la Ciudad de Buenos Aires: los mejores 5 destinos

La provincia de Buenos Aires cuenta con rincones espectaculares para disfrutar de naturaleza virgen, buena gastronomía de campo y esa calma necesaria para resetear la cabeza en solo un par de días. Ya sea que prefieras el río, las lagunas o el aire puro de las sierras, podés planificar una escapada corta sin alejarte demasiado de CABA. Los destinos más recomendados son:

1. Chascomús

A solo 120 km de la ciudad, Chascomús sigue siendo el destino estrella por su cercanía y su inmensa laguna. Para este verano 2026, la ciudad ha potenciado su oferta de deportes acuáticos, sumando nuevas escuelas de kayak y kitesurf. Además de caminar por la costanera al atardecer, podés visitar el Casco Histórico y la Capilla de los Negros. Es ideal para ir en familia o con amigos y disfrutar de un asado frente al agua.

Chascomús se destaca por su cercanía, su inmensa laguna y la gran cantidad de actividades deportivas para hacer

2. Punta Indio

Si buscás algo realmente distinto y agreste, tenés que conocer Punta Indio. Ubicado a unos 150 km de CABA, este pueblo es parte de la Reserva de Biósfera Parque Costero del Sur.

Lo que lo hace especial este verano son sus playas de río tranquilas, como la "Playa del Pericón", rodeadas de una vegetación exuberante que te hace sentir en la selva. Es el lugar perfecto para hacer avistaje de aves y disfrutar de la paz absoluta.

3. San Antonio de Areco

Para los amantes de la cultura criolla, Areco es imbatible. Podés recorrer sus platerías, almorzar en pulperías históricas o pasar el día en una estancia. Este año, muchos establecimientos rurales han inaugurado piletas de diseño y spas de campo, convirtiéndolo en un destino de lujo accesible para quienes buscan relax total con un toque de historia.

San Antonio de Areco es uno de los grandes destinos serranos elegidos por la diversidad de actividades para hacer

4. Tigre y el Delta: Dormir sobre el agua

El Delta siempre es una opción, pero la experiencia cambia totalmente si decidís alojarte en una de las cabañas u hoteles boutique de las islas. En este 2026, la oferta de eco-turismo ha crecido mucho, con senderos autoguiados por el monte y paseos nocturnos en canoa bajo la luna llena. Es, sin dudas, el lugar más fresco para combatir las olas de calor porteñas.

5. Carlos Keen: Gastronomía de primer nivel

A pasos de Luján, este pequeño pueblo ferroviario se consolidó como el polo gastronómico del verano. Es ideal para una escapada de un día o una noche. Podés disfrutar de almuerzos de campo abundantes y luego recorrer el mercado de artesanos en la vieja estación. La calidez de su gente y el ritmo pausado del pueblo te aseguran volver a casa con las energías renovadas