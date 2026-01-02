Un paraíso escondido: la playa argentina de agua celeste ideal para una escapada este 2026.

Existe una playa oculta en Argentina que tiene aguas cristalinas y es ideal para conocer durante una escapada de verano en 2026. El país está lleno de rincones mágicos para disfrutar del verano que muy pocas personas conocen y este es uno de ellos.

Se trata de San Antonio Este, una pequeña localidad costera ubicada en la provincia de Río Negro que tiene algunas de las playas más sorprendentes de la Patagonia.

Este pueblo, de apenas 350 habitantes, este pueblo tranquilo es el punto de partida para descubrir este tesoro conocido como el Caribe patagónico. A pesar de su tamaño, San Antonio Este tiene varios alojamientos, restaurantes y almacenes para disfrutar de una escapada cómoda.

Qué hacer en San Antonio Este: sus playas escondidas

Punta Perdices

A pocos kilómetros del centro se encuentra Punta Perdices, una playa de aguas increíblemente transparentes y tonos turquesa que contrastan con el paisaje árido típico de la región.

Está ubicada dentro del Golfo San Matías y esta particularidad geográfica hace que el mar sea más calmo y menos frío que en otros puntos de la costa patagónica. Por eso, durante el verano, se transforma en un destino ideal para nadar, flotar y pasar el día entero disfrutando del mar.

Para llegar a Punta Perdices se debe recorrer unos cinco kilómetros por un camino de ripio, siempre acompañado por vistas abiertas al océano. Al llegar, el paisaje deslumbra a cualquiera con sus playas amplias, arena clara y aguas cristalinas.

Playa Las Conchillas y Punta Villarino

San Antonio Este también cuenta con Playa Las Conchillas, perfecta para caminatas y tardes tranquilas, y Punta Villarino, donde funciona una reserva natural de lobos marinos que se pueden observar en su hábitat.

Estas tres playas convierten al pueblo en un destino perfecto para quienes buscan naturaleza y tranquilidad. Un dato clave para visitar la zona es chequear los horarios de marea, ya que el paisaje y la experiencia cambian mucho según el nivel del mar.

Con marea alta, Punta Perdices muestra su faceta más caribeña, con aguas profundas y cristalinas. Podés ir a descansar, tomar sol, meterte al agua o bien sentarte en una reposera a leer y tomar mate.

Cómo llegar a San Antonio Este desde la Ciudad de Buenos Aires

Viajar desde la Ciudad de Buenos Aires hasta San Antonio Este es bastante sencillo, especialmente en auto. El recorrido principal es por la Ruta Nacional 3 hacia el sur, pasando por Bahía Blanca y Viedma hasta llegar a San Antonio Oeste. Desde ahí solo quedan unos 65 kilómetros por la Ruta Provincial 3 que conectan directamente con San Antonio Este.

En micro, hay servicios desde Retiro hasta San Antonio Oeste, con un viaje que dura alrededor de 14 a 16 horas. Al llegar, se puede tomar un taxi o auto privado para completar el corto trayecto hasta San Antonio Este.

También existe la opción de viajar en avión hasta Viedma o Bahía Blanca y desde allí alquilar un auto o continuar en micro hasta San Antonio Oeste. Esta alternativa es ideal para quienes quieren reducir el tiempo de viaje y aprovechar más días en la playa.