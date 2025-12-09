Es una capital de una provincia de Argentina pero tiene pocos habitantes: cuál es el lugar central más deshabitado

La ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, es considerada la ciudad más al norte de la Patagonia, situándose en la desembocadura del río Negro, limitando con la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo es conocida como la capital provincial menos poblada del país, contando con aproximadamente 62 mil habitantes según el último censo nacional, realizado en el año 2022.

Con sus 28,6 kilómetros cuadrados, posee una densidad poblacional de tan solo 2168 habitantes por kilómetro cuadrado.

Esta localidad debe su nombre al marino y explorador español Federico de Viedma Narváez, quien fundó la ciudad el 22 de abril de 1779; la misma se separó de Carmen de Patagones en 1878. Por aquellos tiempos y hasta 1882, Viedma fue la capital de la Gobernación de la Patagonia, motivo por el cual -desde el año 2002- también se la llama la "Capital Histórica de la Patagonia". Por su parte, el gentilicio de las personas que viven en esta capital patagónica es "Viedmense".

Temperatura, curiosidades y atractivos de Viedma

Esta ciudad se caracteriza por su clima predominantemente templado a lo largo de la mayoría del año. La temperatura media anual es de 14 grados Celsius, manteniendo un clima semiárido. En verano, por su parte, las temperaturas rondan los 22°C. Sin embargo, la localidad posee una gran amplitud térmica entre el día y la noche.

Por otro lado, en invierno la temperatura promedio es de 7°C y la mínima alcanza los -2°C. Mientras que, según los expertos, los récords históricos de temperatura registrados son -12,8°C y 45°C.

Uno de los atractivos principales a nivel turístico de la ciudad es el río Negro, que posee instalados en sus márgenes distintos balnearios municipales, visitados por locales y turistas durante la época estival. En este sitio se llevan a cabo diversas actividades como paseos, recorridos gastronómicos y deportes acuáticos como el kayak. Otros dos lugares clave de la localidad son La Lobería y Punta Bermeja, en las cuales se puede disfrutar de la naturaleza y de los lobos marinos.

La Capital Histórica de la Patagonia también es reconocida a nivel nacional ya que, en el año 1986, el entonces presidente de la República, Raúl Alfonsín, puso en marcha el Proyecto Patagonia. Este consistía en trasladar la capital administrativa del país a la conurbación de Viedma-Carmen de Patagones.

Posteriormente, bajo el argumento de la crisis económica que atravesaba el país, el presidente Carlos Saúl Menem, sucesor de Alfonsín, no siguió adelante con el proyecto. Finalmente, en el año 2014, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner derogó la ley.