Cuál es la playa más cerca de Buenos Aires: dónde queda y las actividades para hacer

Atravesando los primeros días del 2026 y adentrándonos en la temporada de verano, resulta indispensable averiguar las distintas opciones que tenemos dentro del país en relación con las ciudades que podemos visitar en estas vacaciones. En ese orden, uno de los destinos principales para los amantes de la costa es San Clemente del Tuyú. Esta ciudad de la Costa Atlántica tiene la característica de ser la localidad balnearia más cercana a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de contar con playas amplias y un ambiente bello para toda la familia.

Ubicada a tan solo 325 kilómetros de la Capital Federal, San Clemente del Tuyú se presenta como una excelente opción para los porteños que quieran disfrutar de la playa sin realizar un viaje extenso. Esta localidad se sitúa en el Partido de la Costa, en la provincia de Buenos Aires, y se destaca por sus playas amplias y tranquilas, sus dunas extensas y su entorno ideal para el descanso en familia.

Gracias a la amplitud de sus playas, San Clemente le permite a sus visitantes disfrutar de la costa con comodidad, incluso en temporada alta cuando aumenta la densidad de personas que concurren a los balnearios. Esta particularidad vuelve a la ciudad del Partido de la Costa una gran alternativa para aquellos que buscan atravesar sus vacaciones descansando frente al mar.

Actividades para hacer en San Clemente del Tuyú

Además de sus fantásticas playas, la ciudad de San Clemente del Tuyú reúne diversas propuestas para los turistas que visiten esta bella localidad.

Mundo Marino

El parque temático de Mundo Marino es una de las opciones más elegidas para visitar en la Costa. Este sitio turístico se enfoca en la vida marina, ofreciendo shows e interacciones con animales como delfines y lobos marinos. A su vez, Mundo Marino brinda actividades educativas pensadas para toda la familia y paseos didácticos y recreativos.

Las entradas para mayores de 11 años rondan los $37.200; al mismo tiempo, para niños de 3 a 10 años y para personas mayores de 65, el valor de las entradas es de $31.280. Los menores de 2 años entran sin cargo.

Termas Marinas Park

Este complejo cuenta con siete piletas de distintas profundidades y temperaturas. Además, el complejo ofrece visitas guiadas, clases acuáticas, circuitos aeróbicos y opciones recreativas como cuatriciclos a pedal y spa. Los valores de las entradas dependen de la edad y rondan entre los $23.120 y $28.720. Los bebés de menos de dos años entran gratis.

Muelle de pesca

El muelle de San Clemente es un lugar ideal de la localidad para los pescadores. Este se extiende por unos 250 metros mar adentro y tiene un sector especialmente destinado para la pesca. Cuenta con refugios, baños, restaurantes y servicios de alquiler de cañas, mediomundos y carnada, además de ofrecer vistas abiertas al mar y a la ciudad.