Escapadas a la Costa Atlántica en el verano 2026: destinos y cuáles son los lugares más baratos

El verano 2026 es perfecto para hacer escapadas y entre los destinos más elegidos está la Costa Atlántica, ideal desconectar y disfrutar de la playa sin irse demasiado lejos. Sin embargo, en plena temporada puede ser difícil encontrar un lugar económico. A dónde se puede ir sin gastar tanto.
Verano 2026: cuáles son los lugares más baratos para una escapada en la Costa Atlántica
El presupuesto es un factor determinante a la hora de planificar una escapada, pero la variedad de la costa argentina permite encontrar rincones para todos los presupuestos y gustos. Ya sea desde ciudades balnearias más concurridas o la tranquilidad de un rincón muy escondido. Las mejores opciones para ir a la Costa Atlántica en este verano 2026 son:
1. Costa Chica
Ubicadas en el Partido de la Costa, es un destino conocido por su tranquilidad y precios accesibles. Costa Chica es un lugar agreste, sin grandes edificaciones, ideal para caminar y descansar. Se trata de una verdadera joyita para quienes buscan las "3 B": bueno, bonito y barato.
2. San Clemente del Tuyú
Es históricamente uno de los destinos más rendidores. Además de tener alquileres más bajos, ofrece atractivos como Mundo Marino y Termas Marinas, lo que lo convierte en una opción excelente para familias con chicos que no quieren gastar una fortuna en alojamiento.
3. Necochea y Quequén
Aunque están un poco más lejos de Buenos Aires (unos 500 km), el costo de vida allá es notablemente inferior al de Mar del Plata o Pinamar. Sus playas son inmensas (ideales para mantener el distanciamiento y la paz) y los precios de los servicios de playa, como el alquiler de carpas, suelen ser hasta un 40% más baratos.
4. Mar del Sud
A solo 17 kilómetros de Miramar, este pueblo parece detenido en el tiempo. Es el refugio perfecto para los que huyen del cemento y buscan alquileres de casas a precios razonables. Si podés mover tus fechas, la segunda quincena de febrero suele tener rebajas de entre el 30% y el 40% en comparación con enero.
5. Mar de Ajó
Es el destino ideal si buscás un ambiente familiar y relajado sin los precios elevados de las ciudades vecinas más glamorosas. El lugar cuenta con un centro comercial muy completo, servicios de salud y una amplia oferta de campings y departamentos económicos. Además, sus playas son mansas y muy extensas, y, si te gusta la pesca, el muelle es uno de los puntos más emblemáticos y accesibles para disfrutar de la actividad.