Escapadas a la Costa Atlántica en el verano 2026: destinos y cuáles son los lugares más baratos

El verano 2026 es perfecto para hacer escapadas y entre los destinos más elegidos está la Costa Atlántica, ideal desconectar y disfrutar de la playa sin irse demasiado lejos. Sin embargo, en plena temporada puede ser difícil encontrar un lugar económico. A dónde se puede ir sin gastar tanto.

Verano 2026: cuáles son los lugares más baratos para una escapada en la Costa Atlántica

El presupuesto es un factor determinante a la hora de planificar una escapada, pero la variedad de la costa argentina permite encontrar rincones para todos los presupuestos y gustos. Ya sea desde ciudades balnearias más concurridas o la tranquilidad de un rincón muy escondido. Las mejores opciones para ir a la Costa Atlántica en este verano 2026 son:

1. Costa Chica

Ubicadas en el Partido de la Costa, es un destino conocido por su tranquilidad y precios accesibles. Costa Chica es un lugar agreste, sin grandes edificaciones, ideal para caminar y descansar. Se trata de una verdadera joyita para quienes buscan las "3 B": bueno, bonito y barato.

2. San Clemente del Tuyú

Es históricamente uno de los destinos más rendidores. Además de tener alquileres más bajos, ofrece atractivos como Mundo Marino y Termas Marinas, lo que lo convierte en una opción excelente para familias con chicos que no quieren gastar una fortuna en alojamiento.

Entre los destinos más accesibles se destaca San Clemente del Tuyú por sus alquileres y variedad de actividades

3. Necochea y Quequén

Aunque están un poco más lejos de Buenos Aires (unos 500 km), el costo de vida allá es notablemente inferior al de Mar del Plata o Pinamar. Sus playas son inmensas (ideales para mantener el distanciamiento y la paz) y los precios de los servicios de playa, como el alquiler de carpas, suelen ser hasta un 40% más baratos.

4. Mar del Sud

A solo 17 kilómetros de Miramar, este pueblo parece detenido en el tiempo. Es el refugio perfecto para los que huyen del cemento y buscan alquileres de casas a precios razonables. Si podés mover tus fechas, la segunda quincena de febrero suele tener rebajas de entre el 30% y el 40% en comparación con enero.



Muy cerca de Miramar, Mar del Sud es un destino poco concurrido, perfecto para disfrutar de playas tranquilas

5. Mar de Ajó

Es el destino ideal si buscás un ambiente familiar y relajado sin los precios elevados de las ciudades vecinas más glamorosas. El lugar cuenta con un centro comercial muy completo, servicios de salud y una amplia oferta de campings y departamentos económicos. Además, sus playas son mansas y muy extensas, y, si te gusta la pesca, el muelle es uno de los puntos más emblemáticos y accesibles para disfrutar de la actividad.