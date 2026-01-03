Los 5 destinos más románticos para una primera escapada en pareja en el verano 2026.

Salir de la rutina porteña y compartir una escapada de a dos puede ser la excusa perfecta para fortalecer la relación con paisajes inolvidables, actividades para disfrutar juntos y momentos de tranquilidad. Aquí, cinco opciones románticas cercanas a Buenos Aires ideales para una primera aventura en pareja este verano.

Los cinco lugares cerca de Buenos Aires para una escapada romántica

1. San Antonio de Areco

A unos 110–120 km de Buenos Aires, San Antonio de Areco es un destino cultural y pintoresco donde la vida rural y la historia gauchesca se sienten en cada rincón. Pasear de la mano por su casco histórico, recorrer el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes o disfrutar de un almuerzo criollo en una pulpería son planes que combinan tranquilidad y autenticidad para una escapada romántica.

2. Mar de las Pampas

Si el plan es sentir la arena, caminar por la playa al atardecer y disfrutar de entornos naturales, Mar de las Pampas es una joya costera a cerca de 385–390 km de la Ciudad. Rodeada de bosques de pinos y dunas, ofrece largas caminatas frente al mar, paseos en bici y atardeceres inolvidables lejos del bullicio de otros balnearios más concurridos.

3. Uribelarrea

A unos 60 km de Buenos Aires, Uribelarrea es un pintoresco pueblo rural ideal para una escapada gastronómica y plácida. Sus casonas antiguas, ferias artesanales y restaurantes de campo con comidas típicas argentinas crean el ambiente perfecto para disfrutar juntos de sabores locales y charlas largas.

4. Tigre y el Delta

A apenas 30 km de la Ciudad, Tigre es una alternativa clásica para quienes buscan naturaleza y actividades juntos, paseos en lancha por el Delta del Paraná, mercados artesanales y atardeceres sobre el agua. Sus islas, senderos y cafés frente al río lo convierten en un plan perfecto para un fin de semana romántico sin grandes travesías.

5. Nueva Atlantis

A unos 330 km de Buenos Aires, Nueva Atlantis es un balneario menos conocido, con playas vírgenes y un ambiente natural que invita a la relajación en pareja. Aquí no hay grandes infraestructuras ni masificaciones, es el lugar ideal para descansar juntos, caminar al atardecer con una copa de vino y compartir momentos íntimos frente al mar.

Desde la cultura gauchesca y el encanto histórico de San Antonio de Areco hasta las playas naturales de Mar de las Pampas o Nueva Atlantis, estos destinos cerca de Buenos Aires ofrecen experiencias románticas diversas para una primera escapada inolvidable. Ya sea que prefieran naturaleza, gastronomía, historia o simplemente paz y tranquilidad, hay un plan ideal para cada pareja en este verano 2026.